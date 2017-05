Las picadas y la música en Costa Alta

Esta no es la primera vez que escribo sobre el tema, y lamentablemente creo que no será la última. Viví más de 12 años en Costa Alta en la zona aledaña al puente Rosario-Victoria, y otros tantos soporté lo mismo que hoy salen a denunciar los vecinos, algunos de los cuales fueron los míos. Es indecible la cantidad de veces que desde la soledad he denunciado ante las autoridades de la ciudad las picadas y la música que emanaba de los autos que estacionados a la vera del río eran "conciertos electrónicos" al aire libre. Las llamadas a la GUM sólo servían para oír voces recién desperezadas, cuando se dignaban a atender. La policía justificaba su ausencia al decir, algo insólito de entender, que eran agredidos por quienes realizaban las picadas. Por suerte pude mudarme de ese infierno y ahora duermo toda la noche. ¿Será posible que la inoperancia de las autoridades promuevan un barrio invivible? Lo inexplicable es que allí mismo o en cercanías de donde se producen hay un importante destacamento de Gendarmería Nacional que quizás pueda hacer algo al respecto. Evidentemente las barreras físicas –lomas de burro– son burladas. Si sigue este estado de cosas, donde las autoridades municipales y policiales no actúan como es debido, la situación tenderá a perpetuarse. Les deseo suerte a mis ex vecinos pero al mismo tiempo les digo que no se hagan muchas ilusiones de poder conciliar el sueño reparador que todos necesitamos.

María Cristina Grecco

DNI 6.730.357