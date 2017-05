La verdad y la realidad

Hay realidades que no tienen que ver con la verdad. A veces se escucha usar ambos términos como sinónimos, cuando con frecuencia la realidad es una, y la verdad es otra. Esto se aprecia mejor en el decir o accionar de quienes actúan de manera incorrecta, que suelen disfrazar con recursos y estrategias la verdad, siendo la realidad la contundente prueba que la contradice claramente. Con cierta asiduidad se escucha el empleo de palabras como si significaran lo mismo, y no es así. Ejemplo de ello, y para dar los más sencillos: escuchar u oír, ver y mirar, decir o hablar. Hay varios ejemplos, sin duda. Incluso de relevancia, como en lo político, judicial, social en los cuales la verdad dista de la realidad, pasando los protagonistas esto por alto, por conveniencia o defensa sobre lo que se trate. Así y todo, hay circunstancias que requieren precisión. El tenor o importancia de las mismas lo necesita para que la eficacia, la resolución o tratamiento del tema, sea el más justo y acorde. También lo más eficaz posible. Tenemos a veces cierta tendencia a confundir significados, y esto apunta a un eje que no es preciso. Tampoco el que requiere atención y respuesta específica. De ahí lo interesante y práctico de apuntar a lo que hay que resolver, imbuidos con claridad en lo que espera o exige respuesta. En mi opinión, verdad y realidad pueden o no correr por carriles diferentes. Como en todo, las intenciones y los objetivos, hacen a la cuestión aludida.

Nora Cardarelli

