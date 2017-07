La mentira del puente de Carcarañá

Soy de Cañada de Gómez y comisionista. Al puente del río Carcarañá lo tenían que arreglar entre 2004 y 2005, fecha en que supuestamente también se iba a terminar la autopista Rosario-Córdoba. Pero la empresa Benito Roggio se robó la plata de la concesión Covicentro para formar Cincovial SA. La buena autopista termina en los barrios de Roldán y desde allí es una porquería, llena de cráteres. Al puente hace desde la última inundación que iban a arreglarlo y nunca sucedió. Y no dejan pasar camiones porque no es lo mismo que pague de peaje 35 pesos un auto, que un camión 180 pesos o más, según los ejes. Saquen cuenta, en un día por la autopista pasan entre dos y tres mil camiones. ¡Que no mientan más estos empresarios que se creen dueños de las autopistas y del país!

