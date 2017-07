La mentira del "costo social"

Cuando un gobierno quiere hacer creer que es "market friendly" con el fin de atraer votos y, eventualmente, algún inversor despistado, utiliza la típica muletilla: "quisiera hacer ajustes, pero, dado el elevado costo social, es mejor postergarlos". Postergación que, obviamente, nunca llega porque el gobierno está mintiendo. Porque mantener al Estado grande le permite poner a los amigos a manejar empresas al estilo de YPF, dar empleo a millones de votantes, enormes ganancias a los empresarios amigos y, por cierto, seguir disfrutando de aviones privados, costosísimos viajes y demás. Porque lo cierto es que no existe tal "costo social". Por el contrario, si las reformas no se realizan es inmediato el empobrecimiento y frustración de la gente. La primera falacia es la de la desocupación. Naturalmente existe muchísimo trabajo para hacer, solamente el déficit habitacional llega a 12,2 millones de viviendas, y hay que sumar hospitales, escuelas, rutas. No son los capitales los que producen trabajo: el trabajo está allí, el capital sólo aumenta la demanda de mano de obra, no el trabajo, provocando una suba en los salarios siendo el único modo de aumentarlos realmente, nunca por ley. Las leyes que pretenden aumentar el salario provocan la desocupación porque, por ejemplo, prohíben que trabaje el que ganaría menos que el salario mínimo. O sea que, si el mercado no estuviera interferido por el poder de policía estatal, el empleo sería naturalmente pleno y podrían despedirse todos los empleados estatales ya que serían absorbidos por el mercado. La segunda de las grandes falacias es que no podría anularse el "asistencialismo" que realiza el Estado so pena de dejar desamparados a millones. Este asistencialismo es pagado por el gobierno que recauda por vía impositiva, inflacionaria y endeudándose. En cualquier caso, esta carga fiscal necesariamente es derivada hacia los extremos más pobres: o sea, el gobierno empobrece a los pobres para luego devolverles lo poco que queda tras pasar por una burocracia voraz. Del 17 por ciento de presión tributaria que Argentina tenía hace 30 años, hoy llegaría a 32,6 por ciento del PIB. Según el World Economic Forum, los impuestos representan el 137,4 por ciento de las ganancias obtenidas por las empresas, o sea que el Estado gana 37,4 por ciento más que la misma empresa. Pero a esto hay que sumarle la inflación y el endeudamiento que provoca un aumento en la tasa de interés que es pagado por el sector privado. Por caso, al menos el 38 por ciento del precio del pan son impuestos directos, a lo que hay que sumarle que la mano de obra y los insumos ya se vienen inflados con impuestos. Así, no de otro modo, se llega a que en Argentina existan 5,6 millones de chicos pobres, según Unicef.

Un pueblo flojo de memoria

¿Recuerdan esta frase de la ex presidente, cuando su otrora ministro de Planificación le ofreció su renuncia al cargo? Ella, se dijo que respondió: "Vos de aquí te vas preso, o con los pies para adelante". Recuerdo que el periodismo, en modo especial independiente, difundió por entonces ampliamente este entredicho.

Pero a partir de entonces, ella continuó con sus peroratas de cadena nacional que eran cotidianas, con sus latigazos verbales y de los otros contra quien se le pusiera enfrente, y el bajó la cabeza sin sonrojarse siquiera continuando con sus negocios personales para ella, para él, y unos treinta más, robándose los sueños de millones y el futuro del país. Y si lo quieren más claro, de aquí en más sepan votar.

El saber y el tiempo

Explicar el tiempo en breves líneas, sería como enseñar la teoría de la relatividad en base sólo al conocimiento de las operaciones elementales. El tiempo ha sido definido desde la física teórica y la filosofía. El tiempo es una variable, un concepto que ha sido abordado a través de distintas disciplinas. Según Hawking, el tiempo se origina en el origen del universo a través del fenómeno del "Big Bang", la explosión que fue el principio de todo. Otras teorías abonan el concepto que el tiempo y el universo no tiene ni principio ni fin. Einstein, con la relatividad y Max Planck con la física cuántica ha aportado lo suyo para entender el universo. Existen estudios que, a través de la "fusión" de ambas teorías persiguen el objetivo de lograr un esclarecimiento de "como se inició todo". Todas las especulaciones de los físicos son fundamentadas en sólidos estudios. ¿Algún día se sabrá cuál de ellas se aproxima más a explicar y entender el universo? El saber también es inconmensurable. Sería una tarea imposible la de aglutinar el saber en un formato determinado. Los enciclopedistas del siglo XVIII creyeron poder atesorar todo el saber de la época en sus famosos tratados literarios. D'Alambert y Diderot contribuyeron con sus escritos a provocar la Revolución Francesa de 1789 que marcó el final de la Edad Moderna y el inicio de la Contemporánea. El saber y el tiempo son infinitos.

Cinismo político en campaña

He leído las declaraciones de Agustín Rossi, diciendo que su proyecto es para mejorar las condiciones de los santafesinos. No cabe otra acción que de repudio ver el cinismo y caradurismo de este personaje que integró el gobierno más corrupto de la historia argentina, repudiado por todos los argentinos de bien y denunciado por la Justicia de haber armado una banda para saquear el país con consecuencias catastróficas. Además, en su período como ministro de Defensa fue responsable del mayor robo continuo y sistemático dentro del Ejército de toda la historia argentina, desde un pequeño fulminante, balas, fusiles, hasta un misil, y hay denuncias que la mayor parte fue a parar en manos de los narcos. Además, siempre actuó contra la provincia evidenciando una actitud traidora contra Santa Fe, y hoy mismo, 4 de julio, lo recordó el gobernador Miguel Lfschitz (La Capital, pag.8) cuando dijo sobre la deuda de la Nación... "compensar la pérdida de los recursos que produjo la gestión anterior" (Cristina Kirchner)",en lugar de pérdida debería haber dicho robo. Todos los reclamos de la devolución de la deuda, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hizo la provincia durante la década saqueada, Rossi siempre estuvo en contra, porque siempre apoyó a la banda que gobernaba el país. Es una vergüenza, una burla y una una afrenta a los santafesinos que personajes como estos sean candidatos.

Más líneas de colectivos por avenida Sabin

Señora intendente, los vecinos de Zona Norte venimos reclamando más líneas de colectivos que pases por avenida Sabin, una arteria de rápida conexión con el centro y los barrios más alejados. Por ejemplo, se puede llegar del aeropuerto al centro en 20 minutos, aproximadamente. Espero que tenga en cuenta este pedido de los usuarios, apoyado por todos los bloques del Concejo Municipal para tratar de que esta iniciativa de los vecinos sea una realidad que proyecte la ciudad que se viene.

