Hay que hacer algo urgente

¿Habrá alguien que me pueda decir quién propuso como candidato a presidente del club NOB a Bermúdez? Quienes lo votaron deben estar muy arrepentidos ya que ese hombre no merece tal honor. Necesitamos saber qué hizo la comisión directiva con el dinero recaudado por la venta de plateas, bonos adicionales, derechos televisivos, venta de jugadores y demás ingresos monetarios. Es vergonzoso saber que durante meses jugadores y empleados de la institución no cobraran sus sueldos, y ni hablar de la actitud que tuvo para con los jugadores referentes a quienes prácticamente echó y con el anterior técnico, Diego Osella, a quien le prometió un "par de cachetadas", obligándolo a renunciar. Socios y simpatizantes de mi querido Newell's, ¿Qué esperan? ¿Que juguemos en la B? Ese es nuestro futuro. Por favor obliguen a renunciar a toda la comisión y cuerpo técnico; de lo contrario el mote de "pecho frío" lo vamos a tener bien ganado.

