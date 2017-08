Hablando de educación

Hoy estamos hablando de la ley provincial de Educación en Santa Fe y coincidentemente el ministro de Educación de la Nación dijo que no vería mal que se diera religión en las escuelas. A partir de esa declaración escuché varias notas radiofónicas a "especialistas" de la educación que dijeron cosas como: "Significa retroceder un siglo en educación..."; "El debate está cerrado y la educación debe ser laica...". Más allá de las palabras del ministro me llama poderosamente la atención que gente que se dedica a la educación diga que un tema no se puede tocar más y establece tabúes. Eso sí es retroceder, no un siglo sino volver al oscurantismo de la Edad Media. Estoy de acuerdo en que la educación debe ser laica pero eso no quiere decir que en los contenidos no se incluya un tema como "religiones comparadas", en el cual se analicen los aspectos espirituales del Judaísmo, Cristianismo, Islamismo, Budismo, Creencias de los Pueblos Originarios. Cuánto podríamos mejorar en la convivencia si entendiéramos por qué el otro hace lo que hace. Un ejemplo: escuché decir a una persona católica practicante que en Pesaj los judíos salen a matar chicos para hacer el matzá con su sangre. Ante mi pregunta de si sabía que la última cena de Jesús fue justamente su celebración del Pesaj judío se quedó perplejo y sin respuestas. Cuántos problemas nos habríamos evitado solamente si la información llegara completa a todos. Lo peor que podemos hacer es aferrarnos a la ignorancia. En educación debemos pensar en incluir todos los temas con espíritu crítico.

Claudio E. Gershanik

DNI 10.866.756