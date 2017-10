Expertos en seguridad: "No hay forma real de prevenir lo impredecible"

El ataque contra el público de un concierto en Las Vegas lanzó un debate sobre medidas de seguridad en hoteles y eventos al aire libre. Pero poco era lo que se podía hacer para prevenir esta masacre, coincidieron expertos. "Era un incidente imprevisible, punto", dijo Patrick Brosnan, un ex detective y consultor de seguridad de Nueva York. Brosnan coincidió con otros expertos en que la masacre deja en evidencia la dificultad para las fuerzas del orden de estar un paso por delante de este tipo de ataques. "Lo irónico es que la seguridad en Las Vegas es realmente muy buena, pero una mente medio creativa y ganas de hacer algo en un país libre generan cosas como esta", dijo Tegan Broadwater, presidente de una consultora en seguridad de Texas. Dijo que seguramente fue muy simple para Stephen Paddock llevar a su habitación su arsenal dadas las relativamente laxas medidas de seguridad en hoteles. "Los hoteles normalmente no vetan ningún tipo de equipaje", señaló. Y es muy poco probable que se implemente algún cambio que radicalice la seguridad en los hoteles en Las Vegas, que pueda espantar a los turistas. Brosnan dijo que si se pusieran detectores de metales y requisas de equipaje podría tener un impacto negativo en el turismo de la región, que generó cerca de u$s60.000 millones en 2016. Richard Frankel, ex agente del FBI y profesor de seguridad interna en la St. Johns University, estimó que el incidente llevará a analizar nuevas medidas para eventos al aire libre. Dijo que los nuevos protocolos podrían incluir francotiradores en los techos de edificios cercanos y el uso de drones y helicópteros.

Aunque al final, otros expertos insistieron en que es poco probable que aunque se tenga toda la seguridad del mundo se puedan impedir estos hechos. Hicieron referencia a los ataques en el extranjero como el kamikaze que se estalló en mayo en un concierto de Ariana Grande en Manchester —22 muertos— y el ataque al centro de conciertos Bataclan de París, con 99 fallecidos. "No hay forma real de prevenir lo imprevisible", dijo Brosnan. "Si refuerzas la seguridad en hoteles, el atacante irá al parque o a un lugar diferente como un juego de hockey".