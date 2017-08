Elecciones de "medio término"

Estamos en plena campaña electoral por las próximas elecciones llamadas de "medio término". Salvo pocas excepciones, en todo el país se eligen legisladores municipales, provinciales y nacionales. Quienes resulten electos no ejercerán funciones ejecutivas. Dictarán normas. Sin embargo, en sus discursos lo que menos hacen es comentar proyectos y fundamentarlos. Se expresan como si fueran a ejecutar normas. Y nos llenan de promesas, promesas y más promesas. En una campaña proselitista donde se gastan sumas millonarias de dinero, que nadie sabe de dónde sale, pero que todos sospechan que proviene de la corrupción y el narcotráfico. Prometen lo que van a hacer, no cuentan lo que hicieron. En 34 años de democracia, todas las clases políticas, gremiales y judiciales se enriquecieron con fantásticos sueldos y oscuros negociados. Inventaron cargos para pagarles sueldazos a esposas, amantes y demás parientes y amigos. Llenaron la administración pública de empleados públicos, acomodados por su militancia partidaria. Y en su creatividad, sobre la tumba de los muertos, inventaron el curro de los derechos humanos y fomentaron la haraganería, con indemnizaciones, pensiones, subsidios y planes. Todo ese despilfarro de miles y miles de millones de pesos sale de los impuestos cada vez más elevados que paga la clase verdaderamente trabajadora, a la que el sueldo cada vez le rinde menos. Las pocas obras públicas que se hacen con lo que queda de los impuestos que no se van en sueldos se hacen mal, hay que rehacerlas y encima pagar abultados sobreprecios. Y como dijera el genial Tato Bores en su famoso monólogo; de todos estos males, "la culpa es del otro...". Entonces, sólo me queda preguntarles a los candidatos, además del derecho a elegir a "los nuevos ricos" que continúan agotando las riquezas de nuestro país: ¿En qué se benefició la clase trabajadora con esta democracia?



Orlando Agustín Gauna Bracamonte

DNI 6.255.319

Justos y pecadoresVolví hace una semana de viaje, y fui al bar de la esquina de mi casa ya tres veces porque me encanta y es como mi segundo hogar. La tercera vez fui con una amiga, que de casualidad me comentó que había leído por ahí que había fallecido una chica del bar. Con lo cual me percaté de que en las tres veces que había ido, no la había visto a Camila, la moza que me atendía siempre, por lo que pensé que podría estar enferma como lo está mucha gente en esta época. De todas formas no quise ni pensar que pudo haber sido ella, para no amargarme ni arruinar la reunión. Cuando llegué a mi casa googleé la nota que me comentó mi amiga y efectivamente hablaba de Camila López. No lo puedo creer. Honestamente, que de un día para el otro desaparezca una persona para siempre, alguien tan joven, con tanta vida y ganas de vivirla. Quiero decirte Cami que tu falta en el bar se nota, y mucho. Todos tus clientes te extrañamos, nunca pasaste desapercibida sino todo lo contrario, todo el que te conoció te recuerda como una chica "dicharachera" y con una risa contagiosa, que le gustaba ponerse a charlar con todos y no pasar inadvertida entre los que tuvimos la suerte de conocerte. Hace cuatro años que vivo en este barrio y vos sos parte de él. Gracias Cami, donde quiera que estés, por tu simpatía, tu carisma y tus ganas de robar sonrisas.Cecilia DulcichDeseos autodestructivosComprobamos día tras día la destrucción de Venezuela causada por la marxista "Revolución Bolivariana" creada por Hugo Chávez y completada por su grotesco sucesor Nicolás Maduro. Dictadura, pobreza, represión y muertes son las inevitables consecuencias del marxismo, como ya se ha demostrado en tantos casos. Pero el ser humano es el único animal que vuelve a tropezar con la misma piedra, y acá en la Argentina hay muchos que aparentemente todavía admiran a los mentores ideológicos de Maduro: el Che Guevara y Chávez (a confesar admiración por Maduro ya casi nadie se anima). Quizás algún psicólogo o algún sociólogo pudieran explicar cuál es la génesis de los deseos autodestructivos en personas y sociedades.Roque A. SanguinettiDNI 6.065.831Quitarse lasmáscarasTodos tenemos diferentes máscaras con las que ocultamos la verdad. Todos tenemos una, pero está en vos si decides usarla. Máscaras con las que aparentas lo que no es, como una sonrisa escondiendo una gran mueca de tristeza o una lágrima en busca de atención. Yo me he dado cuenta de que existen máscaras con las que nunca demostramos lo que en verdad querríamos decir o sentir, las caretas, o como yo las llamo: máscaras, son transparentes, pero se hacen notar. No uso la mía, con lo que me hace ridículamente sincera. En verdad no sé por qué las personas las usan a menudo. En mi familia no usamos máscaras. Las máscaras no son necesariamente físicas, sino también con lo que decimos. De esta manera podemos ocultar un gran "te quiero" con un "no me importas", o un "me siento sola" con un "odio a las personas". Pero el más habitual al menos a mis ojos es un "estoy bien", ocultando un "estoy triste" o un "no estoy bien". Te juzgarán por no usarlas ya que irás como un salmón en contra de la corriente; yo lo vivo a diario con mi familia, ya que no las usamos y no nos perdemos de nada, al contrario, vivimos de otra manera a la que considero mucho mejor que ser cautiva de mi máscara. En otras palabras, aunque te condenen, vale la pena. Con esto quiero decir que no tengas miedo a sacarte tu máscara por el qué dirán. Cuando a menudo usas máscaras, ellas se apoderan de ti y dejas de sentirlas. Luego de eso dices que no la tienes, pero en verdad están en ti y no la puedes extraer. Te quedas en su poder, y luego es muy difícil sacarlas, pero nada es imposible. Las tienes que incinerar con la verdad, meditando, y eso no significa que tengas que sentarte en la cima de la montaña con una bata blanca y quedarte diciendo "ommm" sin saber que en verdad lo necesitas, no es necesario llegar a ese extremo que no significa que no lo puedas hacer. A lo que me refiero, es pensar y saber lo que en verdad eres, lo que sientes, lo que amas. Sé tú mismo.Luna CarrizoA los señores de TelecomLa que suscribe, domiciliada en calle Crespo 2325, teléfono 4317132, hace tres meses que no tiene servicio telefónico. Soy discapacitada y lo necesito urgente porque uso oxígeno 16 horas diarias porque padezco de Epoc severo e insuficiencia cardíaca. Dependo de mis buenos vecinos para llamar a una emergencia porque me descompenso seguido. Apelo a la buena voluntad de ustedes para que me reintegren el servicio en forma urgente. Desde ya, muy agradecida.Norma ZárateDNI 4.407.039Realidad social y percepcionesResulta siempre complejo evaluar globalmente la realidad social. Múltiples factores contribuyen a que esta sea una labor ardua que escape a lo que suele llamarse "el sentido común". Justamente, se trata de las luchas materiales y simbólicas por imponer la visión del mundo; por lo tanto las cotidianas luchas de las diversas clases o sectores sociales. ¿Los sectores subalternos perciben la realidad desde sus cotidianos padecimientos? La respuesta a este interrogante no es simple. En buena medida el impacto de los medios de comunicación masiva tiene un peso sustancial en la divulgación informativa. La divulgación de índices y datos suelen enturbiar la realidad concreta. La percepción de la realidad social se vivencia contundentemente y los discursos no pueden ocultar lo evidente. La desigualdad. La exclusión social. Las injusticias.Carlos SoleroEquinoterapia en el hipódromoEn la edición dominical de este diario, la Municipalidad anuncia un ambicioso proyecto de obras a realizar en el hipódromo y en el estadio municipal que ojalá se concrete. Surge de lo proyectado que se planea mantener el óvalo, la pista de carreras hípicas, pero no se aclara para qué. Sugiero aprovechar esa estructura y demás instalaciones hípicas existentes (haras, caballerizas) y tener un lote de caballos para facilitar la equinoterapia, una escuela y práctica de equitación subvencionada para que chicos humildes puedan realizar esas prácticas, ese deporte y alejarse así de la calle y de la droga. No ignoro que la equitación es onerosa, por lo que los clubes hípicos sólo son accesibles para gente acomodada pero con mi propuesta se democratizaría y fomentaría el hipismo que es una actividad tradicional en nuestra patria desde la época de la colonia. El caballo contribuyó a la independencia y al aprovechamiento de los campos, que nos dio satisfacciones internacionales en salto y polo, e insisto en la inclusión y prevención social de nuestra juventud. Si el Estado financia operaciones de cambio de sexo que son costosas, ¿no es más justificado y ético subvencionar prácticas y fomentar deportes que alejen a nuestra juventud de los riesgos citados?Raúl GhioneDNI 6.033.754