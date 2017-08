El paradero del Papa Francisco

¿El jefe de la Iglesia Católica dónde se encuentra? ¿Alguien sabe su paradero para avisarle que Venezuela se desangra a manos de un dictador de la izquierda latinoamericana? Ya lo hizo en Cuba, no recibió a las "Damas de Blanco", no preguntó por los presos políticos. ¿O es que apoya con su silencio las masacres y asesinatos fratricidas que están cometiendo los colectivos revolucionarios que promueve el mismo gobierno, sabiendo que termina en una verdadera revolución de plomo y sangre para satisfacción de un mesiánico demente terrorista comparable a los fundamentalistas orientales? Es triste también ver como las Fuerzas Armadas, hijos del pueblo, no prediquen el precepto de Simón Bolivar: "Maldito el soldado que dispare contra su propio pueblo". ¿Dónde están las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, la misma que sugiere al gobierno nuestro que una asesina y ladrona vaya a su casa?

