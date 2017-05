El laicismo en la educación (II)

Comparto la opinión del señor Carlos Solero que en su carta: "El laicismo en la educación", explica que para quienes deseen aprender sobre religiones existen las escuelas confesionales y bibliotecas. No conozco en profundidad cómo y con qué intencionalidad se impartiría religión. ¿Con alguna inclinación a alguna religión particular? ¿Con ecuanimidad y honestidad? ¿Explicando lo que han hecho religiones incorporadas con fanatismo? (tema aparte la niña discapacitada que fue "orientada" por su psicóloga perteneciente a un grupo católico a tener un hijo poniendo en riesgo ambas vidas). Cuando nacieron mis hijos decidí que ellos decidieran cuando "tuvieran uso de razón" y no condicionarlos a tener el estigma de "pertenecer a determinado grupo" bautizándolos. Cuando buscaba la mejor escuela para ellos, en una me explicaron que era optativo elegir religión. Les pregunté qué hacían los pequeños mientras la gran mayoría iba a clases de religión, me dijeron que era como una hora libre. Por supuesto, elegí otra escuela. Creo que las iglesias de todo el mundo cada vez están más vacías y otras religiones se descartan en nuestra idiosincrasia por su fanatismo. Pero vuelvo a preguntar ¿se incorporará en la primaria para adoctrinar? ¿Se puede lograr la ecuanimidad de los docentes? Creo que el ser humano se aferra a sus convicciones y no me gustaría que los niños que tienen edad de disfrutar de la amistad íntegra, caigan en una grieta religiosa como los grandes que tenemos el hábito de grietas sociales, políticas y religiosas.

Silvia Buonamico