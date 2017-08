La campaña electoral transita caminos sinuosos. El "no sabe / no contesta" que se manifiesta en las encuestas responden a una ausencia de entusiasmo en la sociedad. La "mise en scene" presentada por los candidatos no convence a los electores. Estamos inmersos en un aquelarre que hace insalvable la antinomia. La mediocridad de la mayoría de los políticos se palpa en los debates parlamentarios que despliegan en el Congreso, se asemejan a peleas callejeras. Candidatos mediocres, discursos mediocres, gobiernos mediocres. En este contexto no puedo dejar de transcribir unos párrafos escritos por José Ingenieros en su libro "El hombre mediocre": "La política se degrada, conviértese en profesión. Toda excelencia desaparece, eclipsada por la domesticidad. Se instaura una moral hostil a la firmeza y propicia al relajamiento. El gobierno va a manos de gentualla abocada al presupuesto. Los palaciegos se frotan con los malandrines. Progresan fonámbulos y volatineros. Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan. Lo que antes era signo de infamia o cobardía, tórnase título de astucia; lo que otrora mataba, ahora vivifica, como si hubiera una aclimatación al ridículo; sombras envilecidas se levantan y parecen hombres; la improbidad se pavonea y ostenta, en vez de ser vergonzante y pudorosa. Las jornadas electorales conviértense en burdos enjuagues de mercenarios o en pugilatos de aventureros. Su justificación está a cargo de electores inocentes, que van a la parodia como a una fiesta". Palabras que fueron escritas hace un tiempo largo, pero que tornan al presente. Quien piense que un país se puede construir sin la perspectiva de todos sus ciudadanos está profundamente equivocado. Quienes creen que el lenguaje de la política es el del insulto o la acusación sin fundamentos, no entienden cómo se construye un país, o cómo se gobierna.

Un viaje que llegó a su finEl viaje llegó a su fin y con él se cierra una etapa en la vida de mi hijo y en la de mi familia. Mi hijo porque está cerca la culminación de su 5º año, y en mi familia porque el es el cuarto que realiza su viaje de egresados por Auckland Turismo (mi hijo mayor y mis sobrinos también lo hicieron con ellos). Es momento de agradecer los servicios ofrecidos, el cuidado puesto en cada uno de los detalles, la contención de los chicos y de las familias, la adrenalina en cada excursión, la emoción en cada cierre de actividades, la buena onda de todo el grupo de coordinadores, la paciencia y el esmero por mejorar año tras año. Sin dudas deben haber cosas por corregir, cosas por criticar y cosas por mejorar, pero nunca son tan importantes como para calificar esta repetida experiencia como excelente. Gracias Diego Martínez, gracias Adrián Cuatrini, y gracias equipo de Auckland BarilocheMaria Eugenia SegamarchiDNI 20.392.038Excelente cruce a la gobernadora VidalExcelente lo de la periodista Débora Plager en la mesa de Mirtha Legrand, cuando la cruza a la gobernadora, muy buen nivel no sólo de conocimientos de la periodista sino que con respeto y cuidado la sacó del libreto, preguntando lo que todos queremos saber: ¿cuáles son las reformas que tanto argumentan para votarlos? También pienso que a los que tienen en sus manos los destinos del país, no deberíamos elegirlos por la artillería que utilizan en detrimento del competidor, es aburrido y se pierde tiempo denostándose. No observo una competencia de ideas nada más que "sarasa" y agravios; ¿no será hora que dejen de tirar munición pesada y nos den una idea de qué piensan o quieren hacer de nuestras vidas? Los que se fueron sugiriendo y proponiendo hacer lo que no hicieron en 12 años, los que están sumidos en el misterio de lo que harán, Massa recargando las vainas que dejan los dos contendientes y como buen oportunista esperando que terminen ensangrentados los otros tres en las arenas políticas. En el medio, azorados, nosotros los votantes que votamos en contra ya ni sabemos de quién.DNI 8.634.022¿Cuál será nuestra motivación?En unos días se votan las Paso. ¿Seremos capaces de elegir quiénes nos representen dejando a un lado egoísmos partidarios en pos de un futuro mejor en relación al pasado corrupto que dejamos atrás pero nos persigue? ¿Podremos sobreponernos al desencanto que nos provoca el gobierno de Macri (que en estos 19 meses no ha podido hacer el milagro de convertir el caos encontrado en un vergel donde lluevan oportunidades), dándole un nuevo voto de confianza, o "apostaremos" a los partidos "populistas" (cualquiera sea su nombre), olvidándonos que 24 años de los últimos 27 nos han gobernado dejándonos la triste realidad de un 30% de pobres, una Justicia lenta viciada de dependencia a los poderes de turno, un fiscal asesinado, una incontable cantidad de actos de corrupción y por ende gobernantes y funcionarios corruptos, muchos de los cuales hoy se presentan descaradamente como si hubieran descubierto la panacea universal que resolverá todos nuestros problemas, pero que mientras estuvieron en funciones no hicieron más que robarnos, engañarnos y hundirnos en la ignorancia? ¿Podremos tomar el "mal" ejemplo de los 95 "honorables?" diputados (del Frente para la Victoria, de la Izquierda y pequeños bloques de oposición) que hace unos días votaron en contra de la expulsión de De Vido y a favor de la corrupción como estandarte que nos recuerde que no pueden ni deben ocupar cargos que decidan nuestro bienestar y destino? Debemos entender que somos nosotros quienes elegimos nuestros gobernantes y que si votamos a corruptos, mitómanos, acomodaticios e inmorales, estamos condenándonos a la decadencia moral, institucional y a la marginalidad, sobre todo de las clases más excluidas y que contrariamente a lo que se recita, siguen siendo las más postergadas y perjudicadas. Vayamos a votar con responsabilidad y sobre todo con la esperanza de contribuir a forjar un país distinto.Graciela TorresEl aborto siempre es un delitoLo que "Ni una menos" calla, y "Socorristas en Red" desvirtúan es que Estrella Perramon, médica abortista de Chubut, médica por el derecho a decidir, le practicó un aborto a la niña Keila con misoprostol en un hospital público de esa provincia. El aborto se complicó y Keila murió. Keila nunca firmó el consentimiento para el aborto. Sus padres nunca se enteraron qué le hicieron a su hija ya que la médica nunca les dijo lo que harían con ella. Keila, ya en su casa, comenzó a sentirse mal. Sus padres la llevaron al hospital varias veces en donde Perramon les cambió el diagnóstico diciéndoles que era gastroenteritis y que debía caminar. Y ante la insistencia de sus padres y pedido de estudios, decidió no atenderlos más, derivando la negligencia a otro médico, quién al ver el estado crítico de la niña decidió intervenirla e informarle a sus padres sobre el aborto. Keila con 17 años murió. Que no nos quiten el derecho, que como padres tenemos ante un hijo menor de edad al cual estamos llamados a proteger. El aborto es ilegal y siempre muere alguien. El único derecho amparado por la Constitución nacional es el derecho a la vida, ya que se incorporó a los tratados internacionales: art. 75, inc. 22. Lo que hicieron con Keila es ilegal y violento hacia la mujer y un atropello a la niñez, y merece toda condena.Elízabeth Díaz PintaudiQue la Municipalidad me saque las ramasHace dos semanas me decidí a podar los árboles de mi vereda , O'Connors 260 bis, del barrio Fisherton R. Como la Municipalidad no lo hace, tuve que contratar una persona que cobró por su trabajo. Las ramas las dejó en mi vereda esperando que el servicio de recolección los llevara. Pasados 15 días llamé por teléfono al 4802740, donde amablemente me informaron que allí no era y me comunicó con el servicio de recolección. Me atendió Daniela, quien dijo que ellos sólo recogen un metro cúbico de ramas, que deben estar cortadas de un metro. Como le respondí que el podador había olvidado el centímetro y las cortó como pudo, me respondió que el camión pasa y no las recoge. Ante mi estupor, me dijo que yo tendría que hacerme cargo. Mis dudas: ¿yo pago impuestos por metro cúbico? ¿Quién decidió esta imbecilidad? ¿Acaso nuestros geniales concejales o el infalible Ejecutivo? Ante esta disyuntiva que carcome mis ideas, he decidido que si no lo recogen esta semana contrataré a uno de los carros que pasan por mi casa pidiendo algo de trabajo y que se lo lleven y lo tiren donde les de la gana. Señores municipales: me enseñaron que ustedes están para solucionar los problemas, no para causarlos. Sugiero que vuelvan a sus antiguos trabajos de los cuales nunca debieron salir y no ocupar lugares donde sobran.Guillermo Federico RecagnoEl Diego bolivarianoAnte los increíbles dichos de Diego Maradona y su pareja Rocío Oliva, donde en su cuenta de Twitter se declaran fervorosos partidarios del dictador Nicolás Maduro y se ofrecen "a vestirse de soldados y pelear para defender la revolución bolivariana", invitan a pensar: ¡qué fácil es expresarse de esa manera mientras disfrutan de una vida de jeques en Dubai, gratificados con dos o tres mil veces más que los apenas treinta dolares per cápita que cuentan mensualmente los ciudadanos de Venezuela para sobrevivir!DNI 6.259.301