De luto por la masacre de Las Vegas, EEUU investiga el móvil del atacante

Tras la masacre de Las Vegas del domingo por la noche, con 59 muertes, Estados Unidos se seguía preguntando ayer qué podría haber llevado a un hombre estadounidense de 64 años a matar a tantas personas, algo que seguía sin quedar en claro dos días después de la masacre. Lo único que parece estar fuera de discusión es que Stephen Paddock no formaba parte de una organización terrorista pero tampoco era un fanático religioso ni político. Con su edad, su trayectoria laboral y su estilo de vida, no encaja con ningún perfil de los investigadores. Lo que sí se sabe a ciencia cierta gracias a las investigaciones es que el hombre que hizo millones con inmuebles y se jugaba su fortuna en casinos en Las Vegas planificó al detalle su crimen. La policía cree que contrabandeó durante días en diez valijas las 23 armas de fuego que se encontraron en el piso 32 del hotel Mandalay Bay. De acuerdo con los expertos, buscó especialmente esa habitación para poder disparar desde un punto elevado con ayuda de una tarima sobre la multitud. Rompió dos ventanas para poder disparar desde distintos ángulos y causar aún más muertes.

Transformó las armas, que al parecer compró como semiautomáticas, para poder disparar de forma continua. En EEUU se pueden comprar las partes para ello en Internet. Además de las 23 armas encontradas en su cuarto de hotel, se hallaron 19 en el registro de su vivienda. Además se hallaron químicos que podrían usarse como explosivos.

El ataque en Las Vegas reabrió el debate sobre la necesidad de endurecer o no la posesión de armas, pese a que la Casa Blanca insistió en que hacerlo sería precipitado. Los partidos Demócrata y Republicano insistieron en las posturas que defiende cada uno: mientras los demócratas pidieron medidas más estrictas, los republicanos los criticaron por lo que perciben como oportunismo político. "No podemos erradicar el mal de la Tierra", tuiteó el líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer. "El Congreso no puede hacerlo. Los presidentes no pueden hacerlo. Pero el Congreso puede y debe aprobar leyes para evitar que las armas caigan en manos equivocadas", insistió.

El propio Trump no mencionó el control de armas al hablar del tiroteo. En abril dijo a la Asociación del Rifle (NRA) que tenía "un verdadero amigo en la Casa Blanca". Al ser preguntado ayer sobre más regulaciones para las armas en EEUU, Trump señaló: "Estaremos hablando sobre leyes de armas a medida que pase el tiempo". El mandatario, que viajó ayer a Puerto Rico y hoy visitará Las Vegas, dijo que el autor de la masacre era "un hombre enfermo, un hombre demente". El presidente incluso consideró que fue "un milagro" que no muriera más gente el domingo. Dijo que había sido suerte que la policía pudiera detectar relativamente rápido el cuarto de Paddock.

El francotirador llevaba una vida poco llamativa: el ex contador vivía en una especie de barrio para jubilados en la pequeña localidad de Mestique, 130 kilómetros al noroeste de Las Vegas. "Era un gigante pacífico", dijo un vecino. "Muy grande y muy amable". Lo único que llamaba la atención era que jugaba seguido por dinero. También uno de los vendedores de armas que dijo haberle vendido una de las empleadas en el ataque indicó que no le llamó la atención. "Un tipo totalmente normal, como los que veo todos los días", dijo Michel en una tienda de armas en St. George, en el Estado de Utah. "Jugaba por más que el promedio", afirmó Eric, hermano de Paddock, a medios estadounidenses. Pero también tenía más dinero que el promedio. "Era un tipo al que le iba bien, hacía viajes en crucero", dijo. "Podía comprarse lo que quería". Estaba divorciado y no tenía hijos. Además de 59 muertos, el ataque dejó 527 heridos. El grupo de casinos y hoteles MGM Resorts International, al que pertenece el hotel Mandalay Bay, puso a disposición habitaciones sin cargo para los familiares de las víctimas en otro hotel de Las Vegas. Además, MGM está organizando vuelos a la ciudad.

En total, ya se recaudó más de tres millones de dólares para las víctimas del atentado gracias a una petición en Internet. El candidato demócrata para gobernador de Nevada, Steve Sisolak, creó la petición de donaciones junto con el sheriff local en Internet unas horas después del asesinato masivo. La petición se difundió, sobre todo, en las redes sociales y junto con muchas personas privadas, también algunos grandes donantes ofrecieron su ayuda. La liga de fútbol americano NFL y el equipo Oakland Raiders, por ejemplo, donaron cada uno 50.000 dólares. Y el músico Kid Rock y el ex boxeador Mike Tyson participaron también con 10.000 dólares cada uno.

