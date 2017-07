¿Auto 0 kmo usado?Otro genio de Sudamérica

El 3 de junio pasado esta sección me publicó una carta sobre el joven Gino Tubaro, "el genio de las prótesis"; y hoy tengo el agrado de referirme a otro genio. En efecto, hace unas semanas pudo conocerse por el canal TN un reportaje que le hicieron a Franz Freudenthal, un médico boliviano que inventó notables implantes, poco menos que milagrosos, para salvar la vida de niños que padecen cardiopatías congénitas; que son deficiencias en la estructura del corazón. Una cardiopatía congénita está presente en el bebé al nacer y puede ser detectada por medio de ecografías cuando aún se halla en el seno materno. Es posible corregirla con un tratamiento, pero a veces es imprescindible una complicada cirugía a corazón abierto. Y ahí es donde entra en juego la trascendente creación del doctor Freudenthal, quien emplea para sus implantes un hilo importado de Estados Unidos denominado nitinol: un "metal inteligente". Se lo llama así porque puede recuperar el tamaño y la forma originales una vez que es liberado de la compresión a la que fue sometido. Una cardiopatía congénita frecuente, es la que hace que no se cierre el orificio entre la aorta y la arteria pulmonar llamado ductus arterioso, que luego de unas horas de nacido un bebé, debe cerrase naturalmente; cuando ello no sucede se habla de ductus arterioso persistente. El oxígeno contribuye al cierre de ese orificio, pero en la capital boliviana de La Paz, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el oxígeno es escaso y el problema de base se agrava dificultando un cierre espontáneo. Por eso el doctor Franz Freudenthal, apela a introducir mediante un fino catéter su dispositivo tejido con el "metal inteligente". Los implantes son tan pequeños que deben ser confeccionados de manera artesanal; para ello recurre a hábiles tejedoras que emplean la centenaria técnica Aymará. El método no requiere cirugía para acceder al corazón. El implante se hace con la forma y el tamaño necesarios y se lo minimiza para poder introducirlo en el corazón a través del catéter. Una vez en el orificio que se debe cerrar, el implante recupera su forma y tamaño originales gracias a la "memoria" del metal inteligente, obturando el ductus. El Banco de Desarrollo de América Latina le otorgó al doctor Freudenthal el premio Innovadores de América en Ciencia; pero el galardón más preciado es el del reconocimiento de aquellos que valoran su obra, con la que cerca de 500 niños son tratados mensualmente en el mundo. Los implantes son importados a numerosos países incluyendo Argentina. Bolivia ahora también puede ser distinguida por residir allí el doctor Franz Freudenthal, "el salvador de niños"; que junto a los doctores René Favaloro, Domingo Liotta y el joven Gino Tubaro, entre otros, integra el ilustre grupo de genios sudamericanos; caracterizados por la humildad, el sacrificio, la inteligencia, la investigación y la creatividad; una actitud solidaria y el trabajo constante realizado muchas veces sin el apoyo oficial que merecen.

Edgardo Urraco

¿Qué proponen los candidatos?

Ya comienza a escucharse a los políticos de todos los partidos y los simpatizantes de todas las corrientes, hay pocas sorpresas pero muchas fantasías. Y algunos disparates, como distribución de la riqueza (sacarle al que se esforzó para darle al que no lo hizo). Injusto. Aumentarle a los que reciben planes (sin trabajar). Y aclaremos, los impuestos son una carga enorme para todos y hay que hallar la forma de bajarlos, difícil. Se pagan con estos, además de lo que corresponde al Estado nacional y provincial, inevitables, los planes de todo tipo. Por lo que quiero que quienes propongan esto que también digan qué hacer con el presupuesto. Podrían sacarle el sueldo a los políticos y a todos los que trabajan para ellos, despedir empleados públicos (presentar propuesta, a quién y dónde), despedir a toda la policía y a todos jueces y fiscales. Entonces el tema se las trae, por lo que es necesario ser serio en lo que se propone, y que lo que se propone tenga también cómo hacerlo.

Ricardo Martínez

Comenzó el show de las elecciones

Comenzó la fiesta de las elecciones parlamentarias adictas al "buen pasar". Lo indecente, en esta carrera desenfrenada, es la poca vergüenza de quienes hicieron su modo de vida en esta práctica que, pomposamente, aluden a la política partidaria. El político de turno "acomoda" a toda su familia ingresando en esos hogares onerosas sumas de dineros usurpados a la sociedad vencida por inverosímiles normas y dictámenes impuestos por el poder. Un ejemplo, es el caso de Sergio Massa, que presenta la lista de sus preferidos incluyendo a su esposa Malena Galbarini. Significa que de ser elegido este matrimonio será beneficiado mensualmente con el "obsceno" ingreso familiar de más de 300 mil pesos al mes. Cuántas mentiras del "narciso" Massa que en sus alocuciones intenta poner cara de "inocente" y buena persona. De nada le vale subestimar a la sociedad cansada de estos oradores con libreto obsoleto que desprestigia a sus adversarios convirtiéndose en vulgares representantes de conventillos de cuarta. La cuestión, es apropiarse de lo ajeno, no interesa si están preparados o no para desempeñarse en la función pública. Un claro ejemplo ha sido, entre otros, la esposa de Capitanich que juntos se llevaron ganancias a manos llenas y había que soportarle los ataques histéricos que la convulsionaban descaradamente. A los nuevos referentes les decimos que, con urgencia, emitan el instrumento legal pertinente que prohíba de una buena vez la postulación o el ingreso a cargos públicos de familiares de esta "casta vergonzosa" que se aprovecha y se enriquece con dineros del Estado. Aprendamos a decir no, no nos dejemos estafar, que los hemos dejado durante más de 12 años y los resultados están a la vista.

María Emilia Farros

Enferma, sola y abandonada

Soy Noemí, vivo sola en una pensión y me hago atender en el centro de salud Martín con mi médico de cabecera y con los especialistas en el Cemar. Cobro una pensión por discapacidad y no tengo una ambulancia privada, entonces me tengo que dirigir al Sies, que son ambulancias públicas. Hace unas noches llamé al Sies porque soy asmática e hipertensa y tengo mi medicación que uso todo los días, lo cual cuando me ataca me pongo lo que corresponde, no puedo excederme de lo que mi médico me da. Lo que me contestó el operador del Sies fue que ellos no están para ir por una crisis asmática, a pesar de que estaba con 40 grados de fiebre. Lo mío no era un dolor de uñas, con una crisis de asma te puedes morir. Eso es abandono de persona, me la tuve que arreglar sola. El diagnóstico que me dio mi médico es bromquitis aguda, broncoespamo muy severo y angina. Imagínense, además asmática. Podría tener un paro respiratorio, ya estuve hace mucho en terapia por insuficiencia respiratoria.

Noemí Ramírez

Un eterno agradecimiento

Quiero agradecer en nombre de mis hermanos y mío propio la atención recibida durante todos estos años hasta el fallecimiento de nuestra madre, María Nelly Magnani de Novaira, a un instituto médico especializado en cardiología de Rosario. A todo su personal médico, enfermeras, kinesiólogos y auxiliares que con tanta dedicación, profesionalismo y amabilidad la han tratado a lo largo de sus tantas internaciones. Al doctor Pablo, de unidad coronaria, nuestro reconocimiento. A Esencial por su cobertura. Pero sobre todo a la señora Lys Boldt, quien siempre estuvo a nuestra disposición para resolver cualquier inconveniente, siempre en forma incondicional y con una amabilidad y cordialidad impecable. Vaya para todos ellos nuestro agradecimiento.

Patricia Claudia Novaira

DNI 16.985.523

Un contenedor para calle Almafuerte al 1900

En esta oportunidad, y por este medio, queremos expresar nuestro reclamo como vecinos de zona norte por la falta de respuesta de la Municipalidad. Hace más de un año pedimos la colocación de un contenedor de residuos en calle Almafuerte al 1900, entre avenida Sabin y Maquinista Gallini, barrio Arroyito. Los vecinos, la mayoría personas mayores, tienen que trasladarse más de una cuadra para depositar sus residuos. Este pedido también fue hecho al concejal Carlos Cossia, a Higiene Urbana, y al Centro Municipal Distrito Norte, con resultado negativo. Por eso pedimos que se restituya el contenedor, siendo la única cuadra de la zona que no cuenta con este servicio.

Federico Wacker

Interrupción del embarazo

"Las paredes hablan" y preguntan ¿Por qué no se difunde el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo? (tomado de un afiche en Facultad de Humanidades y Artes, promocionando una charla debate). Sencillamente, porque es un crimen encubierto, no hay justificación para adueñarse de la vida del otro, y el embrión, quieran o no, lo disfracen como lo disfracen, es un ser diferente al que lo están gestando. Que lo hagan legal para anestesiar las conciencias no lo hace menos delito. Cada célula de cualquier persona, cada una contiene un sello, una marca que no se puede cambiar de ninguna manera. El código genético o ADN, donde está escrito el color de ojos, las enfermedades que va a tener, la altura. El embrión no forma parte del "claustro materno" como se pensaba en la antigüedad, no es parte de la madre porque tiene otro código, otra partitura, otra fórmula, otra receta que lo diferencia totalmente de ella. O, más fácil de evidenciar, ¿vieron alguna vez una ecografía de un embarazo? Mirándola, ¿me pueden decir, sin traicionar sus sentidos que lo que ven no es otra persona, que tiene movimiento propio, que crece, que se está desarrollando? Así puedo demostrar que el embrión no es la madre. Entonces, ¿cuáles son sus argumentos para suponer que el feto es un quiste de la mujer? ¿Solamente su opinión? Son ciegos y no quieren ver. Esta eliminación facilitada de seres humanos es un atentado más a la naturaleza y la naturaleza no perdona. Son decisiones equivocadas que tarde o temprano se nos van a venir en contra.

Araceli Mateo

DNI 12.788.434