Agradecimiento al Pami I

Quiero expresar mi infinita gratitud en nombre de mi familia y en el mío propio a todo el personal del Policlínico Pami I. El 15 de marzo pasado ingresó mi papá, Agustín Martínez, hasta el 29 de marzo cuando falleció. Quiero agradecer los cuidados recibidos y la atención prestada en todos los ámbitos, el trato ameno, correcto y cercano, no sólo con el paciente sino también con los familiares. Me quedo con la sensación de que además de un excelente equipo de profesionales, hay un contacto humano importantísimo, y desearía que continuaran así para el bien de tantas familias. Todos han sido importantes y han estado a la altura de las circunstancias. No puedo más que felicitar por tan magnífico equipo. Muchas gracias.

Paula Martínez

DNI 17.007.365