Aclarando los tantos

A la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner no la "invita" la Universidad de Oxford, la invita la Oxford Union, una "Sociedad de Debates", cuyos miembros proceden sobre todo, pero no exclusivamente, de la Universidad de Oxford. Por ende no va a participar de ninguna actividad académica oficial en dicha casa de estudios. A Cristina no la "invita" el Parlamento Europeo a ninguna actividad oficial, sino que la invita el Bloque Parlamentario de la Extrema Izquierda (comunistas, anticapitalistas, euroescépticos, filochavistas), que de 754 bancas que tiene el Parlamento Europeo sólo disponen de 52, y sólo la invita a participar de reuniones partidarias. En este caso, como en muchos dónde reina la desinformación, aclarar no oscurece.

Alvaro Zicarelli





N. de la R: La ex presidenta Cristina Kirchner obtuvo el visto bueno de los jueces federales Julián Ercolini y Claudio Bonadio para viajar al exterior. Ambos magistrados llevan adelante causas en la que está procesada la ex mandataria. De esta manera, podrá emprender su viaje entre el 6 y el 9 de mayo por las ciudades de Atenas, desde el 6 al 9 de mayo; Bruselas, del 9 al 12 de mayo; y Londres, desde el 12 al 18 de mayo.