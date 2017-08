Abrir la tranquera del endeudamiento

En el mostrador, la economía todavía no da signos de recuperación. No aparece el vigoroso crecimiento del PBI que se esperaba. Tampoco la lluvia de inversiones, en principio porque no hay activos baratos, si bien, quien encara un acto de inversión necesariamente tiene incertidumbre, piensa que como consecuencia de su explotación ganará dinero. Hay que tener en cuenta que el grueso de las inversiones primero la deben hacer los argentinos, no esperemos que vengan los extranjeros a salvarnos. Hay un problema con el tipo de cambio que por el lado de la oferta está sostenido con fondos del blanqueo y por la vía más delgada, la del endeudamiento provincial. Cuando se abre la tranquera del endeudamiento se ingresa en el facilismo y esto tarde o temprano trae consecuencias. Así tenemos, por ejemplo, que la provincia de Neuquén se está endeudando en dólares al 7,45% de interés anual; Córdoba, al 6,8% y La Rioja al 9,5% anual en U$S, que Santa Cruz está en lista de espera, por nombrar algunas. Me pregunto. ¿Alguna provincia va a contemplar en sus futuros presupuestos como va a pagar esto? ¿Lo pagará el Gobierno Central? o lo pagará el Estado, es decir, los contribuyentes, pero como siempre, sin previo aviso.

Guillermo A. Pizzo

DNI 16.249.761