A vos, que me robaste ayer

Ayer iba caminando con mi bastón por Urquiza al 8100 a tomar el colectivo que pasa por Wilde. Apareciste en una moto y me arrebataste un bolsito negro con toda mi documentación, carné de Empleados de Comercio, Osecac, estudios médicos y órdenes para atenderme. No llevaba dinero, sólo eso, documentación que no te servirá para nada, pero para mí es fundamental para seguir atendiéndome de mis achaques propios de mis 87 años. Sé que no te sirve de mucho el botín que te llevaste, pero si tenés un poco de bondad te pido que lo dejes en algún negocio cercano o en Empleados de Comercio. O si alguien lo encuentra (están a mi nombre), por favor comunicarse con el teléfono 156 365879. Gracias

Facundo H. Puntonet