¿A quién reclamo por mi heladera?

El día 7 de mayo pasado compramos una heladera Siam en Musimundo, local del Portal Rosario. Luego de 30 días, el freezer comenzó a hacer hielo, lo cual no debería pasar por su sistema "no frost". Nos dirigimos a Musimundo y nos respondieron que debíamos llamar al service, luego de varias llamadas nos dieron una fecha de visita que no cumplieron. Pasada dicha fecha y ante reiterados llamados, vinieron a verla y nos dijeron que iban a elevar el informe correspondiente. Lo cual al pasar más de 20 días no tuvimos respuesta. Honestamente, me sorprende que después de más de 40 días, cuando volvimos a llamar directamente a Siam nos dijeron que teníamos que esperar que el Service les envíe el informe para tomar una decisión. Mi pregunta es la siguiente: ¿a quién tenemos que hacer el reclamo? Mi esposa fue personalmente a Defensa del Consumidor hace más de 15 días y todavía no tenemos novedades. Sólo espero no habernos equivocado con la marca Siam, reconocida por cierto. ¡Cómo cambian las épocas! Antes Siam era casi eterno. Y ahora no sólo que a los 30 días funciona mal sino que nadie se hace responsable del problema. Por todo esto reclamo el cambio directo del aparato, no el arreglo ya que si pasados 30 días tiene un mal funcionamiento, no me quiero imaginar lo que puede pasar después del año de garantía. Gracias.

Germán Lisomini

DNI 17.424.802