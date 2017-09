A otro lado con la música

Necesitamos una solución definitiva a la problemática a la que estamos siendo sometidos por la música y ruidos molestos de la cantina de la Familia Abruzzesa, de calle Santiago 1334. En este lugar los días miércoles, viernes, sábados y domingos se realizan fiestas, karaokes, cumpleaños, shows en vivo. Hace siete meses pudimos adquirir nuestra primera vivienda gracias a un crédito hipotecario que buscábamos hace más de dos años. Nos mudamos con nuestros dos hijos pequeños, de 3 años y 5 años. He aquí que nuestra vivienda ubicada en calle 3 de Febrero 2429 departamento 3, piso 1º da a la medianera del salón bailable de dicho lugar. Todas las familias que viven en el edificio acusan estar agotadas de hacer reclamos y nunca los resultados fueron favorables para ellos. En el mismo vive gente grande, una abuela que debe resguardarse en alguna habitación o irse cada fin de semana por esta situación. Y nosotros que nos vemos obligados cada viernes, después de una jornada semanal de trabajo, a buscar dónde irnos los próximos días para "escapar" y que nuestros hijos no sufran las consecuencias de no poder conciliar el sueño. Hemos realizado las denuncias correspondientes, la Municipalidad ha venido a nuestro departamento, realizado las mediciones, que dieron positivas, vino la clausura. Luego de este proceder el dueño de la concesión de la cantina nos pidió 60 días para llevar a cabo todo lo necesario para que la música no nos perturbara. A los vecinos nos pareció más que razonable porque nunca fue nuestra intención perjudicar a nadie. Esos días se cumplieron a fines de abril, este hombre ha realizado obras que sólo pusieron más lindo su lugar ya, que la música nos continúa perjudicando y nos obliga a repetir el accionar. Su argumento es que nueve familias viven de la cantina, pero nos preguntamos ¿no debería ser él quien cuide la fuente de trabajo de sus empleados? La última vez que charlé con él me culpo a mí de haberme ido a vivir al lado de una cantina. ¿No le parece aparte de irónico una tremenda falta de respeto?

Otra vez Fibertel me tomó el pelo

Otra vez Fibertel no cumplió con lo que prometió. Estafa según el diccionario. ¿Hasta cuándo los clientes vamos a ser rehenes de estas "empresas" poco serias. Prometieron una visita del servicio técnico para el miércoles 13 entre las 8 y las 15. Sí, siete horas de espera como si no tuviera nada mejor que hacer. No cumplieron, no es novedad ni la primera vez que me pasa. Pretenden reprogramar para un sábado. Esta gente que no entiende nada y juega con la paciencia de las personas es la misma que se queja de Netflix y la que quiere cobrar 300 pesos más para ver fútbol. Ojalá alguna vez esto cambie o la gente finalmente se dé cuenta que no vale lo que cobran mensualmente. Mientras tanto gastan más en marketing que en satisfacción al cliente. No entendieron nada.

Reformatorio o servicio militar

"Se trata de tres menores y un mayor que la víctima logró identificar, de los diez jóvenes que, según denunció la chica, la ultrajaron. El fiscal José María Guadagnoli, a cargo de la UFI 1 de San Nicolás, finalizó este martes por la mañana la toma de declaración a los acusados, tres menores y un mayor, por el abuso de una chica en la localidad bonaerense de San Pedro durante su fiesta de 15 años, en la madrugada del domingo pasado, informaron fuentes judiciales". La chica, quien realizaba el festejo en casa de un amigo, contó que fue abusada por un grupo de diez jóvenes y que nueve de ellos serían menores de edad. El tiempo pasa y los resultados siguen en delitos aberrantes. Se protege a los supuestos menores de edad que siguen excarcelados sin que ninguna autoridad se atreva a ponerlos en alguna institución que no sea un reformatorio, eso no sirve para revertir estos deplorables abusos que dejan marcada a la víctima de por vida. No hay denuncias pero muchos suicidios nos dejan marcas enormes de culpabilidad a los responsables, que tarde o temprano el destino y el "boomerang" de la discordia se los cobrará indefectiblemente. Por respeto a las ultrajadas por ciudadanos indecentes los legisladores deben encarar el tema y aplicar el servicio militar o como quieran llamarle y alojar a estos depravados que hasta se ríen de su calidad de "imputados". Se ha mencionado esta solución porque no pueden desde hace años los menores y los no tanto deambular por las calles buscando nuevas víctimas, por ende urge implementar esta solución que cae bien a toda la población. Una situación resuelta con dignidad y justicia.

El propósito de la vida

Schopenhauer sostenía: "Lo que uno más podría esperar en la vida es no sufrir, y no ser infeliz". Dicho concepto no tendría razón de ser si el propósito fundamental resulta de captar que la felicidad en la vida va mucho más allá que la ausencia de lo negativo, generalmente asociado al placer y las posesiones. Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción, un objetivo que se pretende alcanzar, indicando la finalidad y la meta de una acción. Joseph Carter dice: "El propósito, aparece como benéfico para superar el abuso de sustancias, la sanación después de padecer tragedias y pérdidas, e incluso para lograr el éxito económico". Si según Aristóteles el propósito de la vida está en la felicidad, tener y perseguir un propósito es el principio para ayudar a fomentarla. Reconociendo una fuerte relación entre alimentar un propósito y alcanzar la felicidad. El actual estado del mundo dista exageradamente de una "utopía". Palabra que usada hace 500 años por Tomás Moro comprueba, aún hoy, que nadie ha logrado encontrar un paraíso así. El humanista y político inglés al unir el adverbio griego "ou" (no) y el sustantivo "topos" (lugar) concibió un lugar que no lo es, algo que no existe, literalmente un "ningún lugar" o un "no lugar". Ahora bien, quienes han estudiado los escritos de Moro sostienen que la pronunciación de utopía puede asociarse a la de "eu-topia" que en el mismo griego significa "lugar feliz". Deduciendo así que "la felicidad", según el propio Moro sólo podría ser imaginada, al igual que la ciudad de sus sueños. Concluyendo después de estas digreciones, si reconocemos al amor, la amistad y el perdón como un propósito, la depresión, la ira y la preocupación serían la verdadera utopía.

Cuando jugar y recrear se hace un poco difícil

Lamentablemente la plaza ubicada en la zona de Puerto Norte, cerca de los Silos Davis, se encuentra en pésimas condiciones. Da mucha pena que miles de millones se gasten en tantas cosas, a veces tan banales, y se dejen de lado otras tantas. Los juegos se encuentran en un total estado de abandono, no sólo hay barro en todos los juegos sino que también hay resto de escombros. Ojalá esto sirva de algo o para algo y que el área correspondiente pueda tomar cartas en el asunto. Tanto Puerto Norte, vista al río y no sé cuántos lujos más para tener esta plaza. Una verdadera vergüenza.

Aprovechemos la democracia

Concluída la invasión nazi a Francia, el Primer Ministro británico Winston Churchill se dirigió a su pueblo y les dijo esta realidad: si no se puede vencer al enemigo hay que aproximarse a él en son de paz y recuperar juntos la cordura hasta que la situación cambie. Muchos años después, en medio de la guerra fría,se reunieron encumbradas figuras de países con tecnología atómica para considerar el desarme nuclear. Cada cual expuso su posición respecto a ojivas nucleares,cantidades, cohetes de largo alcance, potencias instaladas,etc. Le llegó el turno al último conferencista, que así se manifestó: "Sabemos ya que podemos matarnos entre todos.¿Ahora podemos sentarnos para empezar a conversar? ". En nuestro país sucede algo singular con respecto a las elecciones legislativas del próximo octubre. Nos estamos encaminando a una situación violenta provocada por un sector político que anticipa no aceptar derrotas bajo ningún concepto. Estamos en democracia porque podemos votar. Si no pudiéramos ejercer ese derecho estaríamos en una dictadura. Es el único concepto valedero al momento actual. Si queremos transformar al eventual adversario en un compañero lo podemos hacer dentro del marco de la ley y pacíficamente. Si no aceptamos el resultado y en su lugar pretendemos crear un caos basado en violencia, slogans ofensivos, insultos en redes sociales, acusaciones infundadas terminaremos en una situación anárquica destrozando el país. Creo que ningún argentino bien nacido aceptará este final. Vayamos aflojando tensiones en todos los ámbitos: estatal,mediático, político, sindical, educativo. Lleguemos en paz a las elecciones, dejemos que las urnas declaren su contenido y aceptemos los resultados que surjan. No vale la pena pensar en cualquier infracción al procedimiento democrático.

Rubén Mario Baremberg

