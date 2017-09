Carrió dijo que Rossi "entregó la provincia" y que en Santa Fe "la opción es Cambiemos"

En declaraciones al programa "Procopio 830", Carrió se refirió al momento de la campaña de cara a las elecciones de octubre próximo y al respecto dijo que "la manifestación más fuerte que puede haber este 22 de agosto es por nuestro preámbulo, por la verdad, la Justicia y la República".

Asimismo, destacó que en la provincia "hay sólo dos opciones, con Nicky Cantard encabezando y con Luciano Laspina y la representante del espacio Carrió, Lucila Lehmann, o el pasado que entregó y traicionó a Santa Fe. Y eso tiene nombre y apellido, y es Agustín Rossi".

"Yo llevé 20 años de lucha, yo no estaba afuera. Yo acompañé al campo en cada lugar de este país. Rossi estaba con Moyano y con Néstor. Yo le pedía a la gente que no cortara las rutas, yo nunca estaba en un piquete", enfatizó Carrió, quien bajó a la provincia para realizar actividades proselitistas en la ciudad de Venado Tureto.

"Por eso digo que vi entregar todo a Rossi en nombre de un discurso progresista, entregar las empresas vaciadas del Estado como se demostró, la riqueza infinita de su hermano que domina el transporte en Santa Fe, los campos del norte que no pudieron explicar", enfatizó la diputada nacional.

Y añadió; "Lo que hizo en Defensa, que tuvo a Milani, detenido por delitos de lesa humanidad. Ese es Rossi, no es el concejal progresista y educado que conocimos en Rosario. Acá tiene que haber justicia, que lo puede hacer un juez, pero lo puede hacer el pueblo con su voto".

Consultada sobre si propiciaba un nuevo mandato del presidente Mauricio Macri, Lilita aclaró que "lo que dije es es que ya hemos ganado la gobernabilidad. Pero también puede haber un segundo mandato. Y creo que él quiere ser un gran presidente. No estoy anunciando nada, no tengo interés. Tengo una relación muy franca con él. No le doy consejos, digo lo que pienso. Pero nos llevamos bárbaro".

Cuando se le recordó sus dichos contra el exgobernador Antonio Bonfatti -a quien acusó en su momento de defender al "Rey de la Efedrina", Mario Segovia-, Carrió dijo: "Esa es la forma de demostrar la verdad sobre (Luis) Medina. Es el primer caso en la historia argentina en que un gobernador retira una denuncia cuando le balean la casa. Que explique eso. Sigo ratificando eso. Porque yo vi a esta cuidad ser tomada y lo avisé desde el 2001".

"Por eso digo que la opción es votar por Cambiemos, necesitamos muchos diputados, no podemos ser extorsionados en la Cámara. Yo no quiero nada, ni tengo ninguna aspiración. Ahora se dieron cuenta de que no era mi interés gobernar, sino construir la agenda pública que nos llevará a la República, a la transparencia".

Al ser consultada su opinión por la desaparición de Santiago Maldonado, Carrió volvió a explayarse: "Con el caso Maldonado, me parece bien que se haya cambiado de juez para que la familia tenga garantías. Pero no hay nada claro. Hay un 80 por ciento de posibilidades que haya estado y un 20 de que no. Hay gente que lo ubica en Chile. No sabemos dónde está el chico, lo importante es que aparezca con vida. Creo que hay que colaborar, pero lo que no hubo es desaparición forzada, lo que no hubo es voluntad del gobierno".

Y sobre la situación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que "si se determina que Gendarmería estuvo involucrada los efectivos tienen que ser sancionados, ir presos y tener cadena perpetua. Pero no la ministra, porque es muy difícil encontrar un ministro de Seguridad que no trance con el narcotráfico. Entonces, tener una figura como Patricia, que puede cometer errores pero no tranza, es un gran elemento".