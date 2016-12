Carrillo se defendió de las acusaciones de una bailarina y acusó al Chato Prada

Fernando Carrillo fue apuntado por su ex compañera de baile en el "Bailando 2016", Camila Mendes Ribeiro, quien lo acusó de acoso durante el tiempo que compartieron el programa. Así se dio a conocer ayer, aunque la palabra del actor venezolano no tardó en llegar.

"Tuve que ponerle límites", manifestó la joven a tres meses de abandonar el certamen de baile.

El actor venezolano se defendió de esta acusación en televisión y se volcó a las redes sociales.Carrillo sostuvo que es "inocente" y acusó al Chato Prada de ser él quien la mandó a contar esta historia.

"Soy totalmente INOCENTE de esta acusación. @Camimribeiro miente enviada por @elchatoprada SIEMPRE la respete a ella y su novio", expresó el actor.

Y hasta publicó charlas vía WhatsApp que mantuvo con la joven en donde refleja la cordial relación que mantuvieron.

En "El diario de Mariana" el actor venezolano hizo su descargo. "De Camila me sorprende mucho esto porque yo he sido su amigo, la he apoyado, la traté como una dama a ella, a su equipo y nuestra profesora Nadia. Soy un caballero. Siempre estuve pendiente de que estuvieran bien, atenderlas, llevarles regalos cuando viajaba y consentirlas, porque así soy. Entonces, esto es totalmente falso. Estoy seguro de que en algún momento saldrá a aclararlo y desmentirlo", afirmó a El diario de Mariana.

Luego pusieron al aire un audio de la bailarina bajando el tono de la acusación: "Conté dos situaciones porque me están volviendo loca desde ayer, me parece que te quieren buscar algo porque creo que se enojaron (con vos). Me dijeron que vaya al programa a hablar de vos, cosa que no quiero hacer, ni voy a ir a hacer, a ningún programa. Como no quise ir al programa, me pidieron que cuente algo y conté dos situaciones que a mí me incomodaron, que vos ya sabés las situaciones que me incomodaron, porque ya lo sabés, lo sabemos. Nada más, de eso están armando un circo, le están buscando el pelo al huevo, una locura. No era mi intención, te pido mil disculpas, pero la verdad te digo, me están volviendo loca de ahí".