Carreras: el jefe comunal descarta irregularidades con los fondos y contraataca

El presidente comunal de Carreras, Germán Battista, salió al cruce de las supuestas denuncias en su contra por supuestas irregularidades y "faltante de dinero" en la ejecución de obras pertenecientes al programa "Más cerca" que comenzó en la gestión del gobierno anterior. El funcionario acusó al senador Lisandro Enrico de fomentar una "persecución y una mentira financiada y como vendetta por mis denuncias en su contra, contra su autoritarismo, su presión a la Justicia, a la policía, a los medios y periodistas".

Según la mecánica de funcionamiento administrativo del gobierno nacional, la administración central actual al detectar que alguna obra no ha sido rendida en tiempo y forma, bloquea el envío de fondos. "Y esto jamás ha sucedido", dijo Battista, quien agregó que otro de los denunciantes fue Armando De Nenne "quien debía asumir como miembro por la minoría y nunca lo hizo, lo que constituye una verdadera afrenta a los electores que lo votaron y a la democracia misma".

"Las obras siguen"

"Lo que no plantea De Nenne es que si bien las obras se otorgaron en el gobierno anterior, hoy continúan ejecutándose. Las obras siguen a ritmo firme, aunque no sin dificultades por cuestiones vinculadas a la actualización de costos en el marco de un año de alta inflación. O sea que es el propio gobierno nacional de Cambiemos el que los desmiente al continuar certificando las obras que ellos mencionan y al continuar enviándonos fondos. Es evidente que las cosas se han ido rindiendo en tiempo y forma. Y que esto es campaña sucia y mentira", señaló Battista.

"Este circo tan triste habla más de De Nenne y de quienes están detrás de De Nenne, que de mí. Los que viven en Carreras saben cómo vivo y cómo trabajo por mi pueblo. Vivo en la misma casa, mi mujer es docente y trabajo full time en la Comuna, gestionando ante el gobierno que sea cosas para mi pueblo. Saben quién soy y cómo vivo", resaltó indignado el mandatario comunal. Y abundó: "Esto apunta sólo a hacerme daño, a lastimarme a mí y a mi familia, a mi mujer, a mis hijas. Pero en realidad me fortalece para seguir adelante y me obliga a continuar por esta senda y mejorar aquellas cosas en las que me pude o puedo equivocar; porque esta gente (por De Nenne y Enrico) tan poco seria no puede asumir la conducción de esta comuna. Sería trágico".

"De hecho este señor De Nenne se presenta como miembro de la minoría de la comuna y jamás tuvo la decencia de asumir su rol institucional. Si De Nenne hubiera asumido en la Comuna no tendría que pedir supuestos informes (que, como dije, la certificación y el propio gobierno nacional de Cambiemos desmiente al continuar enviando fondos para esas y otras obras) y podría haber controlado la gestión él", refutó Battista.

El Foro de Presidentes Comunales del PJ Santafesino Pueblos Libres emitió un comunicado solidarizándose con Germán Battista y condenando la burda operación de prensa en contra del presidente comunal de Carreras, según las palabras del propio mandatario comunal.