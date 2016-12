Carné de perdedor

No es tan difícil lo que tienen ahora por delante los dirigentes de Central. Por más que hoy aparezcan algo abombados luego del sonoro fracaso que resultó perder la final de la Copa Argentina contra River, lo único que deben hacer es elegir a un entrenador que no se crea el dueño del club. Mucho menos contratar a alguien que esté convencido de que Central no tendrá vida si él no está sentado en el banco de los suplentes. Tan fácil como eso necesitan encastrar los directivos canallas para no tropezar con la misma piedra en el camino. Entonces, pasado en limpio, la entrada prohibida para aquellos técnicos con ínfulas de "sabelotodo" como sucedió con Eduardo Coudet. Tampoco es momento para paracaidistas que se confiesan hinchas con la fuerza de uno de los diez mandamientos cuando, en realidad, lo exclusivo que persiguen es usar al club de trampolín para coquetear con otros equipos. Cualquier semejanza con lo que pasó es pura coincidencia.

Si los directivos de Central logran afinar esa puntería no sólo habrán dado un paso gigantesco para la reconversión de la institución, sino que Central empezará a funcionar como corresponde en su estructura futbolística. Nada de que los patos les tiren a los cazadores. Ojalá que llegue un técnico que entienda que es un empleado calificado del club y no el principal habitante de la pirámide. Entre otras cosas, si algo tuvo de positivo la renuncia del Chacho es que dejó un campo sumamente explorable para cabezas inteligentes. Para dirigentes con oídos bien dispuestos para saber escuchar y no dejarse envolver por la soberbia del DT de turno. En esto tampoco puede exonerarse por completo a los directivos porque si Coudet hizo y deshizo a gusto fue porque se lo permitieron. Al fin de cuentas, el Chacho se subió a la montaña rusa de un par de buenas campañas y se creyó el cuento del intocable. Todos compraron la fábula. Hasta los hinchas quedaron disfónicos de tanto cantar que "de la mano de Coudet todos la vuelta vamos a dar". No sólo no ocurrió eso, sino que el Chacho tampoco será silueta fácil para una estatua de bronce. Es que, por siempre, será recordado como el técnico de Central que llegó a dos finales consecutivas y las perdió. A no ser que en su vuelta aprenda a salir campeón, por ahora será rememorado por eso.