Carmen Barbieri dijo que "no se va a ir de Carlos Paz con un sabor amargo ni tampoco voy a abandonar"

Hace unos días corrió el rumor de que Carmen Barbieri , protagonista de "La gran revista de Carmen" en Carlos Paz estaba analizando abandonar la temporada teatral.

En declaraciones a Primiciasya.com, la actriz confirmó que seguirá adelante con su obra y despejó cualquier especulación.







"¡Qué me voy a ir si recién estoy llegando! Acá me pasaron cosas bellas, inolvidables, no me voy a ir de Carlos Paz con un sabor amargo ni tampoco voy a abandonar, para nada. Menos del teatro. Quizás puedo renunciar a un programa de televisión que no me siento cómoda, pero un teatro no. Soy la cabeza de una compañía donde son 18 artistas en escena y detrás hay más gente".





Sobre el escándalo entre las vedettes de "La gran revista de Mar del Plata", en tanto, señaló: "Santiago (Bal) se sintió herido por algunas cosas que las tiene que hablar él. Sí, quería renunciar. Si renunciaba iba a ser difícil continuar. Es la cabeza de la compañía".

Y aclaró que no estará en Mar del Plata y Carlos Paz a la vez: "Creo que son deseos de algunos periodistas que haga la mitad de semana en Mar del Plata y la mitad en Carlos Paz. Hay que clonarme como la oveja Dolly".