Carloni aseguró que no se recibieron ofertas por Teo, pero admitió que si llegaran "se puede hablar"

El vicepresidente de Central, Ricardo Carloni, admitió que circula la versión de que hay interés del Junior de Baranquilla por el delantero colombiano Teo Gutiérrez, aunque aseguró que "por ahora no hay absolutamente nada".

"Teo tiene contrato hasta junio de este año, pero nuestra posición es clara: si un jugador no está comprometido con los compromisos que va a afrontar Central, todo se puede hablar", puntualizó Carloni, y enfatizó: "La idea de la comisión directiva es priorizar el exterior".

Asimismo, sostuvo que "hasta el momento" no hubo contactos formales de ningún club para contar con los servicios Walter Montoya, uno de los futbolistas más codiciados del fútbol argentino en la actualidad.

"Parece que los medios de capital y ciertos directivos tienen un marcado interés para que el jugador llegue a un club puntual", aludió Carloni sobre el rum rum que se generó en Capital sobre el interés que de River para llevarse al chaqueño.

No obstante, Carloni aclaró: "Ante una muy buena oferta, no vamos a cortarle la carrera a ningún jugador como no lo hicimos con Franco Cervi ni con Giovani Lo Celso". Pero, inmediatamente manifestó el deseo de "disfrutar al jugador un tiempo más y hacer el esfuerzo que hicimos con otros jugadores".

Respecto al tema salarial, dijo que el plantel tiene un atraso salarial, que no es mayor, y aseguró que están haciendo los esfuerzos para ponerse al día.

"No tenemos el problema de otros clubes, que no pudieron arrancar la pretemporada. Por eso también firmamos la Superliga, pese a algunas diferencias que tenemos, como en el caso de las sociedades anónimas y las distribuciones económicas".

"Debemos solidarizarnos con los clubes que están atravesando situaciones complejas", deslizó.

Respecto a las posibles contrataciones, Carloni anticipó que el club intentará reforzar sólo la defensa y algún otro puesto más. "La parte de arriba estamos completos, hay chicos que vienen pidiendo pista", agregó.