Carlitos, con cuidados, pero juega

Cada vez que Carlos Tevez o algún nombre resonante entrena diferenciado hace sonar la alarma de atención. Aunque esta vez sucedió, pero los hinchas de Boca no deberían preocuparse. Es que Carlitos no se movió junto a sus compañeros aunque no está en duda su inclusión en la formación que saldrá a la cancha para enfrentar a Colón mañana. En este sentido, el único cambio en el equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto respecto de la fecha anterior será el ingreso del colombiano Sebastián Pérez por el lesionado uruguayo Rodrigo Bentancur.

En vísperas del que sería su último partido en Boca (si finalmente decide aceptar la oferta millonaria de China), Tevez continúa siendo preservado por una sinovitis. Por eso realizó ejercicios en el gimnasio y cumplió con una sesión de kinesiología.

Bentancur, en tanto, quedó descartado por un esguince externo de rodilla derecha y por segundo día consecutivo se entrenó también de manera diferenciada, en el comienzo de su recuperación.

Por otra parte, el que ayer se reintegró al trabajo normal es Darío Benedetto, quien no juega desde el 27 de noviembre por una distensión de isquiotibial izquierdo. Pero ya estaba decidido que no será titular y no fue citado a concentrarse. El colombiano Sebastián Pérez, elegido como reemplazante de Bentancur por parte de Barros Schelotto, actuó como titular fue el 23 de octubre ante Atlético Tucumán y los únicos dos partidos que jugó completos fueron con Quilmes y Tigre.

Los 11, contra Colón, serían: Axel Werner; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Sebastián Pérez, Fernando Gago, Pablo Pérez; Tevez; Cristian Pavón y Walter Bou.

La lista de concentrados se completa con Ramiro Martínez, Leonardo Jara, Fernando Tobio, Jonathan Silva, Fernando Zuqui, Wilmar Barrios, Ricardo Centurión y Nazareno Solís.

En otro orden, se supo que Cristián Pavón podría jugar también mañana su último partido con la camiseta de Boca, ya que el PSG francés estaría dispuesto a pagar la millonaria cláusula de rescisión para llevárselo.