Luego de la agresión a un médico en el día de ayer en el hospital del Centenario, por parte de un paciente que le propinó un golpe de puño por negarse a esperar su turno, el titular del sindicato de Médico de Santa Fe ( AMRA ), Eduardo Taboada, pidió que las personas que agredan a médicos o docentes vayan presos y para eso hicieron una presentación pidiendo una posible reforma en el código de faltas.

"No puede ser que nunca pase nada", dijo Taboada, en referencia a las sucesivas agresiones que sufren el personal médico en los diferentes centros asistenciales.

Es por eso que pidieron una modificación "en el Código de Faltas para incorporar la agresión a los docentes y a los médicos. Pedimos como sanción una detención de hasta 40 días", señaló.

No obstante, aclaró que "no hemos recibido ninguna respuesta", al tiempo que sentenció que "es una forma de populismo quedar bien con todos" y tildó a la sociedad como muy "permisiva", puesto que pareciera que "estar preso en este país no es para nadie, no hay sanción ni pena duradera y la gran impunidad que hay hace que la gente cometa los delitos sin ningún tipo de represalia ni responsabilidad".

El agresor del médico golpeado ayer en el Centenario fue demorado en el momento, pero luego fue liberado rápidamente por la policía "sin ningún tipo de reprimenda. Siempre hay una excusa para justificar la agresión".

Taboada también contó que han hecho la presentación, e incluso le dieron participación a otros sindicatos como UPCN, ATE, Sadop y Amsafe, en base a lo que se hizo en Chubut y también en Buenos Aires a nivel de docencia. Y recordó que "en España o los demás países siempre hay una sanción".