Candidatos, a escena

Una comisión de clubes de primera se reunirá al mediodía con la cadenas Fox-Turner. A primera hora de la tarde escucharán a Espn y enseguida se reunirán con representantes del gobierno nacional para acordar los términos de la rescisión del contrato de Fútbol para Todos. Todo eso aspiran a llevar a la AFA para ser aprobado en asamblea. Pero no todo es lineal como parece. La actividad de hoy tiene un claro referente: Marcelo Tinelli. Del otro lado está Chiqui Tapia, nada menos que con el respaldo de Daniel Angelici. Y ambos a su manera blanquearon sus aspiraciones: ser presidente de la AFA.

Se sabe que Tinelli fue por el órgano más sensible de los clubes: el bolsillo. Por eso organizó a los de primera, los reunió con el titular de la comisión interventora de la AFA, Armando Pérez, y apareció al frente de la movida para que el gobierno ponga la plata que debe poner: la de la rescisión de FPT y la cuota impaga de diciembre. Y esta vez el gobierno sí la pondría, avisado de que del otro lado Chiqui Tapia ganó adeptos y no le caería nada simpático que tome el mando de la AFA con su suegro Hugo Moyano, titular de Independiente detrás. Y eso que lo apoya un delfín del presidente de la Nación Mauricio Macri, como lo es Angelici. Es que el mandamás de Boca no está con Tinelli y parece capaz de cruzarse a la vereda de enfrente. De hecho, eso hizo desde que el ascenso llamó a asamblea extraordinaria para elegir autoridades de la AFA para el 15 de febrero (ayer hizo una presentación en IGJ para que las habilite).

"Aceptaría con mucho gusto ser candidato a presidente. Dicen que no tiene que ser ni de Boca ni de River y yo soy de Barracas Central", confesó Tapia tras reunirse con Angelici. Enseguida, un tuit de Tinelli planta bandera y declara batalla: "No me rendí", dice en abierto desafío. Y Angelici inclusive dijo que el gobierno no pondrá plata si no se aprueba la Superliga, de la que es el máximo impulsor. Y para eso, sí o sí, necesita al ascenso que debe firmar el estatuto. La guerra continúa.