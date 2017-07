Una actividad bajo agua

Específicamente sobre el estado de la ganadería santafesina el asesor ganadero Sebastián Riffel indicó que está "muy bien en algunas regiones, muy mal en algunas otras" y puso como responsable de esta situación a la lluvia. "La inundación de una gran parte de la provincia ha afectado, generó perdida de pasturas, caída en los índices reproductivos, sobre todo en la zona centro-norte. Pero está en vías de recuperación. Recorrimos la zona norte y si bien hay anegamientos en muchas regiones, como en San Cristóbal, hoy se está recuperando. La provincia es muy fuerte y creemos que tiene un futuro muy interesante. La zona sur de Santa Fe esta más abocada a otro tipo de planteo más agrícola, de engorde a corral, y evidentemente está atravesando un muy buen momento", subrayó el consultor.

Sobre la situación en la provincia, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Gustavo Vionnet, recordó que la ganadería en la provincia ha sido corrida a los lugares de menor calidad de suelo, que son los sectores que tienen más problema de agua. "En un periodo en que nos ha pegado tan duro el problema del agua no la esta pasando bien la ganadería en la provincia. Esperemos que esto se normalice y que empiecen a funcionar las propuestas que le hemos llevado al gobierno sobre cómo encarar la problemática hídrica en la provincia y esto tiene que ver con la generación de macrocuencas, y no de pequeñas obra hídricas que no resuelven el problema global", apuntó el dirigente, al tiempo que agregó que también es muy importante "la relación entre provincias porque Santa Fe es una provincia de paso del agua".

Vionnet explicó que hay que "darle la importancia que tiene la problemática hídrica" porque "hay sectores que la están pasando muy mal con el agua, al punto que no se puede llegar a los campos a atender al ganado".

"Muchas empresas van a dejar de existir por unos años, porque el agua no se va y las napas siguen altas con lo cual el peligro no se ha ido. Mientras que tengamos napas a flor de tierra no hay ninguna posibilidad de que podamos jugar a la ofensiva en la producción de carne. En los Bajos Submeridionales el agua se metió en la cuña boscosa, lo cual es sumamente grave. Si uno mira una imagen satelital del departamento de General López hay más agua que tierra y son zonas donde se producía mucha más carne en la provincia", detalló el referente de Carsfe.

El secretario de Agricultura de Santa Fe, Marcelo Bargellini, planteó que la clave para ganarle al agua es cambiar los procesos productivos. "Estamos viendo consecuencias del monocultivos y el corrimiento de la ganadería en base a pastizales o pasturas artificiales. Una de las consecuencias es las napas freáticas altas. Si bien hay obras de infraestructura con canales no podemos bajar las napas en la superficie del país. Sí tenemos que trabajar en la modificación de los procesos productivos, creemos que la buena ganadería es con la vuelta a la pastura, que absorban humedad y con granos aprovechados transformados en proteína que son una forma de que chupen agua", precisó el funcionario provincial.

Bargellini recordó que "hay planes concretos en la provincia" para el sector, aunque dijo que "hay cuestiones estructurales de la ganadería" y subrayó que hay "procesos que revertir". En ese sentido, consideró que no necesariamente hay que aumentar la cantidad de vacas en la provincia sino que hay que mejorar para una reducción de costos también la cantidad de terneros logrados. "Tenemos que lograr más kilos producidos en el campo", subrayó.