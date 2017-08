"Sin planteos sustentables no se irá a ningún lado"

El presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, Pedro Vigneau, dijo que se viene un tiempo distinto para nuestro país y las actividades productivas, que exige repensar la presión a la que son sometidos los recursos naturales y la vida de las próximas generaciones.

Asimismo, hizo referencia a la velocidad con que se suceden los avances científicos y consideró que se hace imprescindible trabajar en red para acoplarse a ese ritmo. "Para 2020 el conocimiento se va a duplicar en 3 años" reconoció y advirtió que si no cuidamos las tecnologías disponibles tendremos problemas.

En el marco del congreso de Aapresid y el 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, que se viene realizando en la ciudad de Rosario, varios referentes hablaron de las tendencias productivas en los diversos rincones agrícolas del planeta. Edgar Ramírez, uno de los directivos de la Institución destacó que "los productores saben cómo se hacen las cosas y, por simplicidad -muchas veces- hacen la vista gorda".

"Eso es algo que tenemos que cambiar, tanto nosotros como los comercializadores", agregó, y a modo de ejemplo citó la "glifosato-dependencia" que reinó por mucho tiempo. "Hoy le exigimos a nuestros proveedores que tengan buenos refugios, por ejemplo. En eso la responsabilidad tiene que ser compartida", subrayó Ramírez.

Por su parte, Vigneau profundizó su mirada sobre la forma del productor agropecuario para acoplarse a los saltos cualitativos del conocimiento y destacó que la biodiversidad fue un desafío ante la commoditización, con poca rotación de cultivos. En ese sentido valoró que los cultivos de servicio –cada uno con su particularidad- son una herramienta que abre oportunidades insospechadas. "No se trata de una receta, porque hay que ver qué especie se adapta mejor a cada ambiente", puntualizó.

Consultado sobre si el pequeño productor está dispuesto a sumarse a estos nuevos conceptos, Vigneau prefirió no generalizar y fue categórico: "O vamos a planteos sustentables o no vamos a ningún lado". Al ejemplificar el modo en que solemos desaprovechar oportunidades, remarcó que India tiene 11 millones hectáreas de soja y cosecha 10 millones de toneladas. "Nosotros no la tenemos difíciles", acotó. Tras recordar que los avances en materia de agricultura sustentable llevan 30 años de desarrollo, apuntó a que aún persiste la monocultura y que el desafío de entidades como Aapresid es contar cuáles son las oportunidades que se abren. "Hay que monetizar esto para que se vea que es un proceso que rinde y demostrar que las herramientas están y que sólo tenemos que adaptarlas mejor a cada productor".

Equilibrio Político

A su tiempo, el empresario consideró que nuestro país se caracteriza por oscilar entre un exceso regulatorio y la falta total de reglas de juego. A manera global, habló de una falta de articulación de conocimiento y trabajo conjunto en todos los ámbitos y áreas.

En lo productivo, adelantó que nos estamos quedando atrás en genética y vamos perdiendo productividad porque a los semilleros le conviene mucho más trabajar con Brasil. "Necesitamos pagar por la genética y es algo que se tiene que comprender de una vez. Desde Aapresid venimos sosteniendo que la propiedad intelectual en la era del conocimiento es el primer jalón de la propiedad privada", expresó agregando que debe encontrarse la forma de resguardar todo para que tenga su retribución futura.

"Hoy vemos que nos perdemos las oportunidades, como pasa con el control de malezas, el yuyo colorado, que se podría solucionar. El pago de regalías es una buena práctica, está dentro de nuestro protocolo de Agricultura Certificada", profundizó.

Al cierre, Vigneau afirmó que el objetivo de ir a planteos sustentables requiere un enfoque de sistema, ver qué pasa entre un cultivo y otro cuando se hace la rotación como análisis de un plan de siembra. "Los cultivos de servicios abren un buen panorama y es necesario tomar decisiones más allá del margen bruto. Eso es algo en lo que queremos poner el foco y generar conciencia".

Como avance, habló de un diálogo fluido con las autoridades de los gobiernos y consideró que es necesario seguir buscando por medio de acuerdos y consensos el clima necesario para invertir en generar oportunidades.

[Rosario, String agro]