Santa Fe impulsa una ley de financiamiento gremial agropecuario obligatorio

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Gustavo Vionnet, impulsa la presentación de un ante proyecto de ley denominado Sistema de Aporte Obligatorio para el Financiamiento Gremial Agropecuario, que contempla el pago de una alícuota del 0,5 % del valor de todas las ventas primarias que realicen los productores agropecuarios de la provincia de Santa Fe.

La iniciativa, que ya tiene el consenso del ministro de la producción santafesina, Luis Contigiani y varios legisladores provinciales tiene como objetivo darle una mayor institucionalidad a las 4 entidades rectoras de sector agropecuario, a partir del fortalecimiento económico de sus bases.

A fines de junio, en el marco del congreso regional de Confederaciones Rurales Argentinas, fue presentado el despliegue formal de la propuesta, que contempla tomar el 20 % del total recaudado, para equipos técnicos comunes de investigación, estadística y formación dirigencial de las gremiales provinciales de SRA, FAA, CRA y Coninagro.

"Estamos buscando la posibilidad de un acuerdo previo con las otras 3 entidades del sector y la valoración de la idea y objetivos comunes. En principio, estimamos que el 50 % del total tiene que quedar en manos del territorio o las entidades de primer grado. El resto, es decir la otra mitad, se repartiría en un 30 % para cada entidad provincial y un 20 % sería destinado para la capacitación de cuadros de excelencia", resumió la contadora Ana Del Río, tesorera de Carsfe.

La idea, que viene siendo elaborada hace varios años, no ha podido encontrar sustento en la provincia de Buenos Aires y otra regiones del país; aunque sus creadores están convencidos que de ser aprobada en Santa Fe, en muy poco tiempo será imitada por el resto de los territorios.

Vionnet, interpreta que muchas entidades de la provincia, viven la problemática de no tener una buena representación de dirigentes o –directamente- no tienen representantes. "Esto deriva a no lograr fortaleza de las instituciones y decisiones políticas". El dirigente entiende que realizar actividades gremiales sin tener los recursos necesarios, hace que la acción gremial se diluya y sea poco efectiva.

Dudas

"Sin recursos, no podemos ir a una batalla entre ambientalismo o productivismo", enfatizó Gustavo Vionnet (Carsfe), frente a 180 dirigentes de sociedades rurales y entidades de toda la provincia. Al mismo tiempo, recordó que la primera premisa de toda empresa agropecuaria hoy no pasa por la rentabilidad, sino por las sostenibilidad en el tiempo.

"Para ello, es necesario dotar de recursos económicos a todas las entidades del sector, generando un marco institucional fuerte para la discusión de estos temas", subrayó.

Por ahora, la idea viene seduciendo a muchos dirigentes, aunque ya ha marcado las primeras resistencias.

Esta semana, el referente del Comité de la Cuenca La Picasa, sostuvo que la cuantía del aporte es muy alta, y podría generar una situación complicada de manejo. "Si el gremialismo sin plata es muy difícil, mucho más pude serlo con un exceso".

Si bien el dirigente no mostró grandes diferencias, pidió ser cuidadoso con los importes a recaudar, para no imitar a un gremialismo acostumbrado a despilfarrar plata.

Duhalde, reclamó un futuro con dirigentes serios y equipos de asesores prudentes. Y en este punto, pidió que se analice las diferentes regiones que conformar la provincia de Santa Fe, donde no es lo mismo la productividad del sur o la región núcleo central, que el norte, donde se termina destetando un ternero cada 3 hectáreas.

"Es distinto un 0,5 % en cada una de esas zonas. Hay que ser selectivo en los porcentajes, ya que el objetivo es una ley que sirva, sin que sobren los recursos".

A nivel global, el dirigente evaluó que desde la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, el 0,2 % sería más que suficiente ya que les dejaría a la entidad un capital de 90 mil pesos mensuales.

Al mismo tiempo, destacó que sobre 24 mil hectáreas en 0,5 % es un monto exagerado ya que genera cerca de 3 millones de pesos y si la superficie representaría 100 mil hectáreas, el monto recaudado por las ventas primarias podría superar los 12 millones de pesos por año.

