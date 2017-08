Los precios de la soja caen y suben los costos de sembrar maíz

El escenario económico marcó la semana en el mercado granario. El precio de la soja fue cayendo varios escalones esta semana en la plaza rosarina por la baja del dólar en la Argentina y los precios en el mercado de Chicago, ubicándose en valores previos a las Paso. Los contratos de futuros de la oleaginosa en Estados Unidos ajustaron en baja, producto de las perspectivas de lluvias en el Medio Oeste de los Estados, pero además por la desconexión que existió entre los pronósticos del Departamento de Agricultura de ese país (Usda) y el avance real de los cultivos, que fue superior a lo estimado.

■□Por otra parte, en la Argentina la inflación empieza a erosionar los costos y pone en jaque al maíz. Según los últimos datos de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Rosario, vuelven a escucharse voces que indican que la campaña del cereal "viene muy fría".

■□Según la estimación del GEA, "el panorama no es alentador" ya que los rindes de indiferencia para campos alquilados vuelven a ponerse por encima de los 90 quintales por hectárea (qq/ha), superando en algunos casos las medias zonales. Además, los insumos y las decisiones en campos propios están tomadas, pero en más del 60% de la región, donde se trabaja en lotes de terceros, no lo está.

■□" La incertidumbre se traduce en que crece la opción por hacer barbechos abiertos. Se tratan de controles de malezas que permitirán sembrar tanto maíz como soja", indicó el GEA y puntualizó que tras las heladas de las últimas semanas en el trigo asoma un nuevo contrincante: las altas temperaturas. "En Córdoba los técnicos empiezan a notar el efecto de adelantamiento de etapas y por tanto se preguntan si lograrán los trigos la cantidad de macollos del año pasado.

■□El pronóstico de lluvias y humedad para la zona núcleo que elabora el GEA indicó que en una semana cayeron más 75 milímetros (mm) en el 40% de la provincia de Buenos Aires. Desde el 7 al 12 de agosto las lluvias dejaron acumulados de 100 mm en San Carlos de Bolívar en el centro provincial, Benito Juárez más al sur, y en el sudeste, desde Balcarce hacia la costa atlántica fueron las áreas que sufrieron el mayor impacto.╠

■□"La segunda semana de agosto volvió a cargar sobre Buenos Aires con acumulados notables para el invierno. En un área geográfica que comprende al 40% de la provincia hubo lluvias por encima de los 75 mm. Se trata de una gran franja que se inicia en la localidad de Pergamino y se extiende, abriéndose hacia el sur y sureste de Buenos Aires", agregó.





Chicago en baja. En materia de precios, a los propios vaivenes del tipo de cambio, que tras las elecciones primarias legislativas se moderó y ubicó al dólar por debajo de los 18 pesos, se le sumaron además las previsiones internacionales de cosecha.

■□La analista de RJO´Brien, Celina Mesquida, explicó que "luego de la gran desconexión entre el estado de los cultivos en Estados Unidos y los rendimientos reportados por el Usda de la semana pasada, el mercado continúa desmoronándose hacia los mínimos de los contratos que a su vez coinciden con los bajos estacionales".

■□"El desvío entre los valores de rendimientos que las encuestas arrojaban con respecto al valor que el Usda presentó, fue escandaloso", dijo Mesquida e indicó que la única explicación que se encuentra es que "las encuestas trabajaron desde los rendimientos de tendencia y no a partir de los potenciales". De ese modo, "como sabemos, el incremento en la tecnología aplicada, el manejo y nuevos genetipos mejor adaptados a diferentes ambientes y con alto potencial de rendimiento pueden no parecer muy lindos a la vista pero pueden funcionar muy bien. A su vez, no debemos descartar que las zonas que no sufrieron déficit hídrico pueden compensar las zonas que sí lo tuvieron".

De ese modo, "con 6 millones de acres más que el año pasado y con un rendimiento mayor que el pronosticado al inicio de la campaña, la soja producida en Estados Unidos esta campaña seguiría batiendo el récord del año pasado en 2 millones de toneladas", indicó.

■□"Lógicamente el mercado no encuentra nada de lo comentado anteriormente como soporte y si el clima se torna aún mejor, tendríamos que pensar en que podemos presenciar más espacio hacia las bajas", agregó.

■□En cuanto al maíz, también sigue muy cómodo con sus cifras en rendimientos en Estados Unidos y con una gran cosecha sudamericana lista para competir. "Ante este escenario, el consumo final parece comenzar a tentarse con los valores del mercado y tímidamente las bases se levantan", agregó.╠





el maíz, una incógnita. A nivel nacional, el GEA se preguntó ¿Sumará un 10% más el maíz en el ciclo 2017/18? Y señaló que la campaña del cereal grueso está a poco de comenzar a desplegar su actividad de siembra y sin embargo, está más lejos de responder con un sí a esta pregunta que parecía obvia hasta hace dos meses. "La oleaginosa ha vuelto a ser considerada como mejor opción. La carga financiera y los costos que incrementaron sus rindes de indiferencia parecen volver a arrinconarla a su hectareaje del año pasado, 1 millón de hectáreas. Incluso, ya algunos estiman que la soja le restará lotes", indicó el informe. Por otra parte, los rindes de indiferencia del maíz treparon de nuevo y los arrendatarios deberán obtener maíces de 90 qq/ha para cubrir sus costos y en algunas zonas estos promedios superan la media histórica.

■□En cuanto al trigo, el GEA indicó que hay temor a que el invierno pase de largo. "Aunque todavía está fresco el recuerdo de la fuerte irrupción polar que hace tres semanas dejó temperaturas extremas bajo cero grado y graves daños en los trigos, ahora la preocupación pasa por las elevadas marcas térmicas. Sacando esa semana, no hubo frío, situación que se ve en las marcas de las medias de las temperaturas que han quedado por encima de los valores históricos para julio", adelantó el GEA. Desde entonces, la tasa de desarrollo del cereal, que copia la curva de crecimiento de las temperaturas, adelanta etapas. En Córdoba, los trigos hace más de una semana que ya dejan notar el primer entrenudo, fase que normalmente debería advertirse recién a partir de esta semana. Este fenómeno térmico acorta la etapa de macollaje, limitando a los trigos a unos pocos tallos. El efecto, luego se nota en menor cantidad de espigas por planta, un componente esencial del rinde.