Los fletes de granos en camión suman u$s 4.000 millones al año

"¿Qué relevancia tiene el flete camionero para la comercialización de granos en Argentina?". Esa fue la pregunta disparadora sobre la cual los especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada y Emilce Terré, realizaron la incidencia de este costo, con especial foco en la mercadería que debe ser trasladada desde las zonas más alejadas de los puertos en el NOA y NEA y lo compararon con los fletes marítimos internacionales, así como con los terrestres en relación a países como Estados Unidos o Brasil. "La cadena de cereales y oleaginosas en Argentina podría estar abonando un flete camionero total de aproximadamente u$s 4.000 millones anuales, equivalente al 1 por ciento de nuestro Producto Bruto Interno del año 2016, aproximadamente 3.936 millones de dólares según nuestras estimaciones", se respondieron los especialistas. Aclararon que se trata de estimaciones realizadas sobre la base de "supuestos adoptados".

Según indicaron, sobre la base de una estimación de cosecha total de granos para la campaña 2016/17 de 126 millones de toneladas, "estimamos que unas 105 millones se transportan en camión de chacra a consumidores/industrias/puertos". Por otro lado, "unos 11 millones se trasladan por ferrocarril, y apenas unas 200.000 toneladas de mercadería argentina utilizan a tal fin barcazas", indicaron.

Calzada y Terré explicaron que de acuerdo a sus estimaciones "que hay que tomar con prudencia y cuidado", aclararon, "unas 8,7 millones de toneladas llegarían por camión desde el norte argentino a la zona central del país (puertos del Gran Rosario, industrias y consumos en general en esa zona)".

"Aplicamos a esta mercadería un costo estimativo de flete de u$s 65 la tonelada (u$s/tn). Al resto de la mercadería que llega a los puertos del Gran Rosario, Bahía Blanca, Quequén y otros le hemos aplicado el flete camionero para una distancia promedio de 320 kilómetros: es decir 35 u$s/tn", dijeron. De esta forma, "arribamos a la conclusión de que la cadena de cereales y oleaginosas podría estar incurriendo en un flete camionero total de aproximadamente u$s 4.000 millones, equivalente al 1 por ciento de nuestro PBI del año 2016" indicaron y para eso tomaron el PBI corriente en dólares de u$s 545.215 informado por el Ministerio de Hacienda.

Comparaciones. También compararon estos números con fletes marítimos internacionales, así como con el flete camionero de los principales países proveedores de granos al mundo y competidores de la Argentina como Brasil y Estados Unidos. Eso les demostró que, como ocurrió años anteriores, es más caro transportar 1.000 kilómetros el grano desde el norte argentino a las terminales portuarias del Gran Rosario, que enviarlos desde aquí a los puertos de China, a más de 20.000 kilómetros de distancia.

Ponen como ejemplo que desde Joaquín V. González en Salta hasta los puertos del up river en Rosario, (1.150 km) tiene un costo unitario de u$s 65 por tonelada, por cada kilómetro recorrido. En tanto, el flete marítimo desde las terminales del Gran Rosario hasta los puertos asiáticos (por ejemplo, Shanghai en China) de u$s 39 por tonelada por kilómetro recorrido, ubicando así la erogación por flete marítimo internacional por debajo de la que requiere el flete camionero interno.

Eso ocurre en distancias intermedias. "Para el flete camionero Vera — Rosario, el costo unitario se estima en u$s 41/t/km, nuevamente por encima del gasto que representa el traslado marítimo", indicaron. En tanto, "si bien el flete camionero expresado en dólares aún se mantiene en niveles significativos para el transporte de granos en nuestro país, éste ha caído respecto al año pasado", dijeron Calzada y Terré.

"Así, mientras que a junio del año pasado la columna de flete camionero desde chacra a Rosario iba desde los casi u$s 70/t/km para una localidad de Salta hasta u$s 45/t/km para el norte de Santa Fe, hoy dicha brecha va desde los u$s 65 hasta los u$s 41 por tonelada por kilómetro recorrido", agregaron.

Respecto de los países competidores la situación es similar. "Medido en dólares por tonelada cargada por kilómetro recorrido para una distancia relativamente corta de 320 kilómetros (como la que separa un acopio en General Deheza, Córdoba, con una terminal portuaria en Rosario) el costo del flete camionero argentino asciende a u$s 0,110/t/km. En Brasil, esa erogación para un tramo equivalente se recorta prácticamente a la mitad, hasta los u$s 0,061/t/km, muy cerca al costo estadounidense para una distancia equivalente, de u$s 0,065/t/km. En otras palabras, el flete camionero argentino resulta un 70 por ciento más caro que el estadounidense y un 76 por ciento más caro que el brasileño, para distancias equivalentes", señalaron.