Langostas: Santa Fe en el foco de alerta

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ratificó que rige la emergencia nacional sanitaria contra la plaga de langosta y que ya se monitorean siete millones de hectáreas cuando en el período 2015-2016 eran 700 mil hectáreas.╠

■□En una reunión realizada en el marco de la Exposición Rural de Palermo, el organismo explicó los alcances de la plaga que tiene una larga historia en el país que se remonta a fines del siglo XIX.

■□Participaron Diego Quiroga, director Nacional de ProducciónVegetal; Wilda Ramírez, directora de Sanidad Vegetal del Senasa; el productor santiagueño directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Juan Pablo Karnatz; el secretario de Asuntos Agrarios de Salta, Flavio Quiroga y el especialista Héctor Medina del Programa Nacional de Acridios del Senasa.╠

■□Se trata de la langosta sudamericana y Medina dijo que consideraban que "de la Argentina fue a Bolivia y de ahí a Paraguay para, en teoría, volver a la Argentina con una enorme expansión", sostuvo Medina.╠

■□En la actualidad, se realizan seguimientos y se hacen aplicaciones aéreas de insecticida en el estadio de "voladoras" cuando los insectos llegan a "cubrir 150 kilómetros en un día".╠

╠■□El epicentro es la localidad de Frías de Santiago del Estero donde está la plaga, al igual que en el este de Chaco y en el oeste de Santa Fe.╠

■□"La especie es altamente polífara, se alimenta de cualquier material vegetal, tiene hábitos de migración, el viento las impulsa porque hacen vuelos larguísimos y compiten con el ganado por el pasto", manifestó el técnico.

■□Si bien las afectadas por los insecticidas han sido muchas colmenas de abejas, la langosta no afecta a la población humana, no transmite enfermedades al hombre y sólo come vegetales aunque algunos productores afirman haberlas visto digerir textiles.

■□En la Argentina, el primer registro de lucha contra la langosta fue en 1891, pero recién se la declaró plaga en 1964 y antes de que existiera una Secretaría de Agricultura de la Nación, ya había un organismo que luchaba en forma articulada contra la langosta.

En 2015 se registró la mayor explosión demográfica de langostas de las últimas décadas. Es una plaga voraz que, cuando forma mangas, ataca tanto campos naturales como cultivos y es fundamental su detección y control en estadios juveniles, a fin de disminuir la reproducción y lograr una merma del nivel poblacional.

El Senasa realiza acciones de monitoreo y control en las zonas críticas para evitar la formación de estas mangas. En 2016, durante el último semestre se registran más 1000 controles fitosanitarios por parte de Senasa en Santiago, Tucumán, Catamarca y Córdoba, utilizando medios de aplicación terrestres - motomochilas, turbosoplantes- y aéreos.

Además, los productores agropecuarios deben monitorear sus campos, realizar los controles ante la detección de la plaga y dar aviso al Senasa. Los teléfonos disponibles son: 0800-999-2386 o acridios@senasa.gob.ar.