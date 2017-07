La soja alcanzó rindes récord y los precios entusiasman al mercado

La campaña de soja cerró con 57 millones de toneladas y en promedio 31,9 quintales por hectárea (qq/ha) según los últimos datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lo que muestra un récord de productividad pese al impacto de las inundaciones en muchas zonas productivas. "El final no fue fácil, entre las zonas del sur de Córdoba y Santa Fe, gran parte de La Pampa, amplios sectores de Buenos Aires y en menor medida el sur de Chaco se produjo una merma próxima a 700.000 hectáreas por inundaciones y esta misma problemática dilató la recolección de cuadros durante las últimas semanas, obligando a muchos productores a transitar con las cosechadoras en lotes inundados", aclaró la Bolsa porteña.

Sin embargo, "la actividad comercial lejos de estar disminuida, se mantiene sostenida de mano de la exportación de poroto y en la última semana los valores se mantuvieron en el rango de $4.200 hasta $ 4.350 la tonelada", indicó el especialista Fernando Vazquez, coordinador comercial de Cofco en el informe de Escenarios Granarios que elabora Fundación Libertad.

El mercado externo mostró importantes subas de los precios de la soja y sus productos en Chicago (CBOT). Según datos de la Bolsa de Rosario, los factores alcistas se deben "a la potencial pérdida de rindes en Estados Unidos y las ventas externas norteamericanas". Entre 10 y 19 dólares subieron las posiciones de futuros de soja CBOT . Después de una caída de 1 a 1,5 dólares al inicio de la semana, los valores comenzaron a escalar hasta ajustar, a u$s 377,4 la tonelada en la posición noviembre de 2017, con un incremento de u$s 5,3 en el día" registró el informe semanal de la entidad.

También estas subas serán "las que se verán arbitradas, si tal como se proyecta si los pronósticos de lluvias en las zonas productoras del país del Norte mejoran", indicó Vazquez.

El analista también indicó que a la par de la compra de la exportación, "los productores locales afrontan estas últimas semanas de julio los vencimientos de diversos tipos de compromisos comerciales que los empuja a realizar ventas en el mercado disponible". La expectativa durante el mes de julio será cerrar el mes, según diversos referentes del mercado, alcanzando las 5 millones de toneladas vendidas a precio o fijadas, lo que pondría al mes en uno de los más activos del año.

Según el análisis de la Bolsa de Rosario y datos del Ministerio de Agroindustria a esta altura del año, la pasada campaña el sector exportador ya había adquirido toda la mercadería que posteriormente embarcó (aproximadamente 9 millones de toneladas según los datos del Indec). "Hoy este valor se encuentra en torno a las 7,9 millones de toneladas. Se agrega que si bien el ritmo de compra tanto de la industria como de la exportación tan solo se encuentra en un 5 por ciento retrasada versus la cosecha anterior, todavía diverge en demasía el volumen de cosecha que falta ponerle precio, en donde la campaña actual se encuentra alcanzando el 58 por ciento mientras que para la 15/16 la cantidad total de soja aun por fijar precio era del 49 por ciento de la cosecha estimada", agregó Escenarios Granarios.

"Con sensibilidad asociada al factor climático, tanto el precio de la soja como el precio del maíz vienen recuperando terreno en el último mes y colocan los precios en instancias técnicas claves que de ser superadas podrían estar liberando un camino de subida importante hacia los próximos meses", indicó Rubén J. Ullua, de Mercados Granarios.

progresa el maíz .Haciendo foco en el maíz, el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Buenos Aires señaló que a la fecha se registró un progreso de la cosecha entre semana de 3,8 puntos porcentuales. Lo que lleva el área cosechada al 59,4 por ciento del total nacional. El rinde medio nacional, estaría a la fecha en 84,3 qq/ha.

El GEA de la Bolsa de Rosario indicó que las labores de cosecha se activaron con las condiciones de sequedad que trajo consigo la ola polar. "Se procura obtener un grano con no más de 14,5 por ciento de humedad para no incurrir en gastos de secada y/o evitar rechazos en los puertos, aunque no siempre es posible lograrlo", detalló el GEA.

De acuerdo al avance de la última semana, la Bolsa porteña mantiene su proyección de producción en 39 millones de toneladas.

campaña triguera. Por otra parte, el PAS reveló que las condiciones climáticas favorecen el avance de la siembra del trigo 2017-201 y el progreso de la implantación a nivel nacional alcanzó el 82,5 por ciento de las 5.400.000 hectáreas proyectadas para la campaña.

Las labores de implantación de trigo durante la última semana se extendieron sobre el centro y sur del área agrícola nacional, donde las condiciones climáticas favorecieron el avance de las sembradoras sobre las regiones que se encuentran afectadas por los excesos hídricos acumulados en los pasados meses.

De esta manera, el progreso de siembra a nivel nacional alcanzó el 82,5 por ciento de las 5.400.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso, luego de registrar un avance intersemanal de 3,4 puntos porcentuales, sostuvo el PAS de la Bolsa de Cereales porteña.

A la fecha, ya se han logrado incorporar más de 4,45 millones de hectáreas con un leve retraso en comparación al ciclo previo de 0,1 puntos porcentuales, de acuerdo con los especialistas.

Por otra parte, el relevamiento semanal indicó que el 51 por ciento de la superficie sembrada "presenta una condición de cultivo buena, mientras que el 26 por ciento se encuentra en un estado normal y otro 16 por ciento en muy buena condición", añadieron.

Además, una menor proporción de los lotes implantados se encuentra en excelentes condiciones, concentrados principalmente en el oeste y norte bonaerense, sur de Córdoba, norte de La Pampa y centro-norte de Santa Fe.

En las regiones NOA y NEA el cereal desarrolla etapas vegetativas desde diferenciación foliar hasta principios de encañazón bajo una condición hídrica normal.

A su vez, las heladas registradas provocaron daños leves principalmente en lotes tardíos que se encontraban en plena emergencia, mientras que la presión sanitaria es baja, aunque se relevó presencia de pulgón sobre el centro productivo del Chaco.

El precio del trigo local reflejó mejoras constantes en el mercado disponible, yendo desde los $2.700 hasta los $2.900 para el final de la semana. Los futuros para la nueva campaña operan entre u$s 175 y u$s180 dependiendo la entrega entre diciembre y febrero.