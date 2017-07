La cadena de la carne busca su lugar en el mundo

La inserción internacional y la conquista de nuevos mercados para los productos agropecuarios _y en particular las carnes_ fue el tema convocante de análisis en la 131º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en Palermo que cierra mañana, en un escenario donde la actividad comenzó a recuperar protagonismo en la Argentina y las condiciones externas aparecen como una nueva oportunidad para el país.

"La producción mundial de carne vacuna ya alcanza los 63 millones de toneladas", dijo el director de la Sociedad Rural, Luis Bameule, quien recomendó eliminar la "informalidad en el sector".

Al analizar el mercado cárnico, Bameule dijo que el consumo en el mundo es "en promedio de 9 kilos por persona, por año, mientras el comercio mundial es de 10 millones de toneladas, un kilo por habitante en el mundo, es lo que se mueve de país a país".

Destacó que Uruguay, con 58 kilos por habitante, superó a la Argentina con 56 kilos por consumidor, seguidos "por Brasil y EEUU (37 kg), Chile (27), Unión Europea (16 kg); China (6) e India con 2 kg".

"En el mundo la carne vacuna se ve como algo para festejar. El Mercosur está ofreciendo hoy al mundo el 25 por ciento de todo lo que se exporta internacionalmente", dijo Bameule, impulsor de los tradicionales "Paty" en la Argentina.

Consideró que el país "va a ser un tercio de la oferta de carne" y que Brasil exportará 2 millones de toneladas de carne vacuna con hueso".

Preparando la ronda OMC. En este marco, durante la muestra se analizaron los posibles escenarios de cara a la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se realizará en diciembre en Buenos Aires durante el seminario organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el Ministerio de Agroindustria de la Nación del que participaron productores quienes compartieron miradas con los líderes agrícolas del Grupo Cairns (del que es miembro la SRA) y la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) y del gobierno.

El común denominador fue la necesidad de disciplinar las ayudas internas para evitar distorsiones y avanzar en el acceso a mercados, en especial, en aquellas cuestiones que afectan el comercio de productos agroindustriales, como las barreras para-arancelarias, aranceles progresivos, salvaguardias, entre otros. En la apertura, Luis Miguel Etchevehere, presidente de la SRA, destacó que "la OMC es el único ámbito en el que se puede lograr una reforma de políticas que afectan el comercio de alimentos".

También agregó que "en la reunión de Buenos Aires es importante que se dé prioridad a la reducción de la ayuda interna distorsiva" y señaló como otros desafíos a superar, "los relacionados a las barreras no arancelarias".

En tanto, Guillermo Valles, ex negociador del Uruguay ante la OMC y director de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad dijo que "lo que está en juego en Buenos Aires es muy importante en función del propio desafío a nivel internacional".

"La Argentina tiene todo para ganar _ y va a estar acompañada, no sólo por el Grupo Cairns sino por muchos otros a los que nos importa el sistema multilateral de comercio", añadió Valles.

El director de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Enrique Ferrer Vieira planteó un interrogante respecto de la posición de los Estados Unidos. "Se genera cierta incertidumbre política. Sabemos qué piensan China, India, la Unión Europea, pero Estados Unidos no está participando de las negociaciones técnicas previas en la OMC (de 164 miembros hay 163)", explicó.

Al respecto, Joseph Glauber, del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ipfri), con sede en Washington, señaló: "Creo que vamos a tener una ministerial satisfactoria".

Nuevas fronteras. Durante la semana, las autoridades de la Sociedad Rural recibieron la visita del embajador de Vietnam en Argentina, Dang Xuan Dung. ""Estamos muy interesados en los productos argentinos", dijo el diplomático, quien aseguró que es la primera vez que su país visita la Rural. Estuvo acompañado por funcionarios y una delegación multisectorial, integrada por una veintena de empresarios vietnamitas.

Dang Xuan Dung aseguró que Vietnam "es un socio importante de la Argentina en cuanto al sector agroindustrial. Cada año compramos de Argentina 2,5 mil millones de dólares y el 70 por ciento corresponde a compras de maíz, soja, entre otros​ productos agroindustriales", recordó.

Además, Rodolfo Caffaro Kramer, presidente de la Cámara Mercosur - Asean Chamber of Commerce (Macc), también participó de la visita y destacó la importancia del encuentro con los expositores y productores argentinos.

producto diferenciado. En las jornadas de la "Mesa de las Carnes", que reunió a toda la cadena de valor vacuna, aviar, porcina y ovina, se presentó el panel de "diferenciación de productos", moderado por el coordinador técnico de la Mesa de las Carnes, Víctor Tonelli. Allí, el gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes (Inac) de Uruguay, Lautaro Pérez Rocha indicó que la "estrategia de Uruguay ha pasado por el concepto «del campo al plato», dejando cada vez más en claro una visión de cadena".

Si bien crecen con una tasa de 4 por ciento del PBI "el tipo de cambio afecta a la competitividad y se suma el acceso arancelado de nuestras carnes. Exportamos el 70 por ciento de la producción", dijo, cifra similar a la de Australia.

"A partir del año 2004 Uruguay tuvo un crecimiento en las exportaciones a los países del Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y desde 2008 es Rusia la que viene llevándose una buena parte de la exportación. Luego apareció China. Esos mercados son los que determinaron nuestra estrategia, tuvimos que adecuarnos", aclaró.

"Hubo una fuerte inversión industrial para lograr los estándares requeridos, pues sin eso no hubiéramos podido ni sentarnos a hablar de buscar mercados premium", dijo Pérez Rocha, agregando que "también fue muy importante para Uruguay, la exportación de ganado en pie a Turquía y Egipto".

El funcionario destacó el esfuerzo y el compromiso de los productores y de los organismos para cumplir con las metas que se han ido fijando, no sin dificultades. "Uruguay no es Argentina; nos cuesta mucho imponer la marca país. Los pilares de nuestro crecimiento han sido, entre otros, el estatus sanitario y la trazabilidad. Esta última es financiada por el Estado y eso también es interesante para el productor".

La Encargada de la Oficina Comercial de Australia en Argentina, con competencia en Uruguay y Paraguay, Norma Ramiro, dijo que "las estrategias comerciales de Australia han tenido éxito en los mercados asiáticos, ofreciéndolo "como una gran oportunidad para los productores argentinos de asociarse a través de joint venture y aprovechar los tratados de libre comercio, ingresar más fácil y ser más competitivos".

Ramiro describió que en Australia "tiene 24 millones de habitantes para satisfacer una demanda de 4 billones de personas, y no puede hacerlo sola". Por eso invitó a Argentina a aproechar as ventajas comerciales que Australia tiene con esos mercados. Un dato clave para el futuro es que el tratado de libre comercio con China fija _desde el 1 de enero de este año_ un arancel del 9,6 por ciento, pero a partir de 2024 será 0 por ciento. "Nos interesa la presencia de Argentina y su know how para que se sume a la Marca País Australia, que está muy bien posicionada", dijo.