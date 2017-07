Girasol: Argentina crece en aceite

La Argentina producirá 3,4 millones de toneladas de girasol y alcanzaría el 6 por ciento del comercio mundial del aceite derivado de su semilla, según un informe de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) divulgado esta semana.

Los precios de los principales aceites registran subas en el puerto de los Países Bajos, Rotterdam, y el valor local del grano de girasol aumenta a raíz de la mejora en la paridad cambiaria.

Lo destacó un informe elaborado por el especialista Jorge Ingaramo, asesor económico de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir).

"Si se compara el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Usda) del mes de julio con el anterior, se destaca que la producción total de las siete principales semillas oleaginosas aumenta en 0,91 millones de toneladas, que se distribuyen entre soja, maní, algodón y girasol", indicó.

El Usda mantiene sus previsiones de junio para la producción girasolera de la Argentina (3,4 millones de toneladas), de Rusia y Turquía, mientras que disminuye la esperada para la Unión Europea —de 8,6 a 8,38 millones de toneladas— y aumenta la que obtendría Ucrania, de 14 a 14,5 millones de toneladas.

La producción mundial consolidada crece un 0,5 por ciento con respecto a la previsión de junio.

El incremento en la producción de los nueve principales aceites es menos significativo, dada la elevada participación de la soja en el incremento de la molienda.

Se ofrecen unas 430.000 toneladas adicionales de "los 9", entre los cuales el girasol argentino participa con 90.000 toneladas de suba. "Como el consumo mundial no se modifica, se registra un incremento en los stocks finales de unas 220.000 toneladas. En el caso del aceite de girasol hay una merma de 20.000 toneladas en las existencias", dijo.

De la comparación con el cierre de la campaña anterior, surge que la producción mundial de las 7 principales oleaginosas crecerá 0,4 por ciento; mientras que el consumo se incrementará 3,9 por ciento. El Usda modificó la producción argentina de la campaña anterior (de 3,45 a 3,40 millones de toneladas), por lo cual la cosecha local 2017-2018 sería similar a la anterior. La producción de los nueve principales aceites crecerá 4,7 por ciento, mientras que el consumo lo hará al 3,2 por ciento, será abastecido por un 2,3 por ciento adicional de exportaciones y los stocks crecerán 7,6 por ciento.

Por su parte, la producción de aceite de girasol crecerá 1,9 por ciento, mientras que el consumo subirá 3,6 por ciento y caerán 0,3 por ciento las exportaciones, las existencias finales serán 2 por ciento inferiores a las de 2016-2017.

El Usda postula que las exportaciones argentinas de aceite de girasol alcanzarán las 570.000 toneladas, cifra superior en 20.000 toneladas a las de la campaña anterior. "Nuestra participación en el comercio mundial crecerá de 5,8 a 6 por ciento. Las ventas externas de Ucrania (aceite) se mantienen en 5,4 millones de toneladas lo cual lleva a 57 por ciento su participación en el mercado mundial", agregó.

En junio, los precios promedio mensuales para los aceites en Rotterdam bajaron con respecto a mayo, con la excepción del aceite de soja que mantuvo su precio; el girasol cayó 2,1 por ciento. "Para las exportaciones de Argentina, que enfrentan claras restricciones de acceso al mercado único de la Unión Europea, la referencia más próxima de precio externo la da el valor FOB de nuestro principal competidor, Ucrania, con el 57 por ciento del comercio mundial", señaló Ingaramo.

El Ministerio de Agroindustria publicó índices FOB de u$s 715 la tonelada para el aceite de girasol (caída de 9,5 por ciento interanual) y de u$s 740 para el de soja (suba del 10,9 por ciento). El FOB (puesto en puerto) para la venta de grano se mantuvo en u$s 370 la tonelada.