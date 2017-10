Argentina y Brasil, de cara a la segunda cosecha histórica

Con una producción estimada en 161 millones de toneladas de soja y 136,0 millones de maíz, Brasil y Argentina se enfrentan la segunda mayor cosecha de la historia, levemente por detrás de la obtenida en la campaña anterior.

La producción de maíz en Brasil, tercer mayor productor mundial por detrás de Estados Unidos y China, alcanzaría según las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) 95,0 millones de toneladas en la campaña 2017/18, posicionándose como la segunda mayor cosecha de la historia del país por detrás de las 98,5 millones obtenidas en la campaña previa.

La siembra del cultivo de primera o verano, cosecha que representa alrededor de un tercio de la producción del maíz brasilero, ya cubrió el 19 por ciento de la superficie prevista para los estados del centro-sur que participan con el 88 por ciento de la producción de primera, 3 por ciento por encima del avance registrado a igual altura del año anterior y en línea con la media de los últimos cinco años. Si bien se estima que la superficie destinada a maíz de verano caería alrededor de un 10 por ciento en la presente campaña, el área total a implantarse con el cereal sería de 17,7 millones de hectáreas, un 1 por ciento más que el máximo implantado en la ciclo anterior.

En cuanto al cultivo de soja, se estima que Brasil, segundo mayor productor mundial detrás de Estados Unidos, produciría 107,0 millones de toneladas en la campaña 2017/18, por debajo de las 114,0 millones del período anterior. El clima seco y cálido predominante durante los últimos días en gran parte del área agrícola brasilera permitió avanzar sobre la siembra de solo un 1,5 por ciento de las 34,7 millones de hectáreas proyectadas para la presente campaña, por debajo del 4,8 por ciento que se registraba a igual altura del año pasado y del 2,3 por ciento promedio de las últimas cinco campañas.

Con un 2 por ciento por encima al área sembrada en el ciclo 2016/17, la superficie destinada a soja en la campaña 2017/18 sería la mayor de la historia del país vecino.

En la Argentina, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) estima que la superficie destinada a maíz en la presente campaña alcanzaría 5,4 millones de hectáreas y la producción ascendería a 41 millones de toneladas, posicionándose como la más alta de la historia del país.

Con retrasos en la siembra de los lotes temprano por falta de humedad o excesos hídricos, el área implantada solo cubrió el 9,5 por ciento de la superficie proyectada, muy por debajo del 21,5 por ciento registrado a igual altura del año pasado y del 12 por ciento promedio histórico.

el recorrido de la soja. En lo que respecta a soja, Argentina recortaría por segundo año consecutivo el área destinada a la oleaginosa. Según las estimaciones de la BCBA, se implantarían en el país 18,1 millones de hectáreas en la campaña 2017/18, 10 por ciento por debajo de las 20,1 millones sembrada en el ciclo 2015/16 y 5,7 por ciento menos que las 19,2 de la anterior.

En cuanto a la producción, si bien la misma se estima en un 6 por ciento por debajo a la obtenida en el ciclo 2016/17, con una estimación de 54 millones toneladas para la este período, la cosecha se ubicaría próxima a las 55,4 millones promedio de las últimas cinco campañas.

cubrirse para ganar. Frente a este escenario y de cara al nuevo ciclo comercial, creemos que el mercado de futuros y opciones es una buena alternativa para tomar cobertura de precios. Para maíz, teniendo en cuenta la baja volatilidad vigente hoy en Chicago, se podría combinar la venta de maíz nuevo a u$s 150 con una opción call de precio de ejercicio cercano pagando una prima no mayor a los u$s 3 por tonelada. En cuanto a soja, resultan interesantes las oportunidades que ofrece el mercado local, con una inversión del orden de los u$s 4 se podría asegurar un piso de venta de u$s 250 para la nueva cosecha.

Pablo Pochettino

Intagro