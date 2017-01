Bullrich dijo que "hay muchas cosas escondidas" en el diálogo entre Cristina y Parrilli

"Me parece bien que se investigue, será la Justicia la que determinará" la eventual comisión de un delito, resaltó la funcionaria, al ser consultada sobre al intercambio que en julio del año pasado mantuvieron Fernández de Kirchner y Parrilli, donde se habla del "armado de carpetazos" contra el ex titular de la ex SIDE Antonio "Jaime" Stiuso.

En declaraciones a radio La Red, Bullrich dijo tener la "impresión" de que en ese diálogo, en donde la ex mandataria le lanza un insulto a su colaborador, "hay muchas cosas escondidas en el medio de esas palabras, algunas cosas que se dicen muy frontalmente".

La charla entre la ex jefa de Estado y Parrilli surgió a partir de una escucha dispuesta en el marco de una causa que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, en la que apunta a establecer si el último ex jefe de los espías kirchnerista activó o no los mecanismos para hallar al en ese momento prófugo y supuesto narcotraficante Ibar Pérez Corradi.

Al preguntársele si efectivamente pensaba que Parrilli no hizo nada para encontrar a Pérez Corradi, Bullrich respondió: "No quiero creer ni dejar de creer, (pero) lo que sé es que fue nuestro gobierno el que encontró, trajo y puso preso a la orden de la justicia a Pérez Corradi".

"Antes, Pérez Corradi estaba cerca, quizás en el mismo lugar (donde fue encontrado, es decir, al sur de Brasil, en la Triple Frontera) y nunca lo habían traído a la Argentina", concluyó.

