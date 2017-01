Buenos Aires, el gol de oro

El futuro político del gobierno nacional dependerá de un título, del 22 de octubre de 2017: Cambiemos ganó las elecciones en provincia de Buenos Aires.

Nunca como ahora quedó en evidencia la importancia del principal distrito. Por más que se pregonen a los cuatro vientos desde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda los beneficios de la reducción del déficit fiscal y se exija bajar el gasto público, Mauricio Macri autorizó que se envíen 25 mil millones de pesos a las arcas del gobierno de María Eugenia Vidal.

En apenas un ejercicio contable quedaron convertidas en humareda las declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, a la mayoría de los diarios editados en la Capital Federal, pregonando los pilares del recorte en el Estado. Se entiende: en el conurbano y en los escarpados territorios de provincia de Buenos Aires no existe la chance de ganar comicios de mitad de mandato blandiendo como bandera revolucionaria el decálogo que el flamante funcionario teorizaba desde el programa de Carlos Pagni. Cambiamos.

"Podemos ganar o perder por poco en Santa Fe y Córdoba, pero en Buenos Aires es ganar o ganar. Si hay que hacer una ensalada con intendentes que fueron kirchneristas, duhaldistas, traigan los condimentos. Necesitamos una ensalada mixta para ganar", le dijo una fuente legislativa nacional a La Capital, justificando el acercamiento de la gobernadora a Eduardo Duhalde, Aldo Rico, Mario Ishii, y Alejandro Granados. Lo peor de cada casa.

A todo o nada.

Aun con resultados favorables en las elecciones legislativas de todo el país, Cambiemos no dispondrá de mayoría en las Cámaras para gozar de quórum propio desde 2018. Pero si pierde la provincia que más legisladores aporta al Congreso, no habrá mañana posible. Se renovarán un tercio de la Cámara de Senadores por el periodo 2017-2023, dado que el mandato de los miembros de la Cámara alta es de 6 años, y la mitad de la Cámara de Diputados por el periodo 2017-2021. En la provincia de Buenos Aires deberán elegirse 35 representantes para la Cámara baja. Para que se entienda la importancia de ese distrito: en Santa Fe se elegirán 10.

Un saldo victorioso de Cambiemos tampoco lo acercaría a las puertas del quórum. Vale un elemento comparativo: ganando 60 diputados, parecido a lo que cosechaba el FpV, el macrismo recién alcanzaría 100 legisladores. Para no pasar sofocones en el Parlamento debería triunfar en dos elecciones consecutivas.

Sin embargo, un triunfo en la históricamente inviable provincia de Buenos Aires creará una aliviadora sensación de gobernabilidad e impondrá en el juego de escenas que la reelección de Macri y Vidal queda al alcance de sus manos.

Atento a esa lógica, Vidal recibirá los 25 mil millones para recomponer el Fondo del conurbano, un histórico agujero negro del que nunca se supo nada respecto del destino de los fondos. Los gobernadores ensayaron poner el grito en el cielo, pero casi no se los oyó. Es que puertas adentro, en las constantes reuniones con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, éste les promete billeteras abiertas para todos y todas.

El problema mayúsculo que tiene Macri para someter al peronismo en la madre de todas las batallas es la ausencia de candidatos potables. Frente a esto, hay toda una corriente periodística que da por hecha la candidatura de Elisa Carrió a senadora nacional por el distrito. Suena dislocado.

Carrió es incontrolable para el gobierno y lo será mucho más si le garantiza la victoria con nombre propio en Buenos Aires, la provincia. Sería un movimiento de última hora que el presidente acepte esa opción, aunque no hay que descartarlo. Eso sí, salvo Lilita, ningún potencial postulante macrista mueve el amperímetro.

"Lilita podría ser candidata en ciudad de Buenos Aires para bloquear las chances de (Martín) Lousteau. Lo que se está midiendo en provincia es si la imagen de Vidal traccionaría a candidatos que, hoy por hoy, no mueven la aguja. En marzo habrá que definir", revela una fuente cien por ciento macrista.

Además de definir lo propio, el gobierno debe mirar con ojo de águila lo que suceda en el peronismo. Aun con la imagen negativa más alta en todo el país, Cristina Kirchner tiene la más alta intención de voto en la provincia de Buenos Aires, producto de una muy buena adhesión en el conurbano. Habrá que esperar para saber si fideliza en votos el 37% de imagen positiva.

En ese universo, el alivio llegará para Macri y Vidal si el Partido Justicialista presenta una o dos variantes más por afuera de la estructura. En los últimos días, el PJ bonaerense mostró dos fotos importantes de unidad. En el partido y en la Legislatura.

Un consultor político nacional —de los más renombrados— que pasó la semana pasada por Rosario le confió a este diario que Cristina tiene casi un 37% de intención de voto y que el acuerdo Sergio Massa-Margarita Stolbizer "sirve para la foto pero no tiene incidencia electoral. Es más, le saca el voto de los extremos de cada uno de los dos dirigentes".

En esa ciénaga política que recurrentemente es la provincia de Buenos Aires se juega el destino de todo. Esa necesidad hace que Macri se acerque a los gobernadores no peronistas tratando de que sea la gestión de los mandatarios y no la pertenencia política la que traccione hacia arriba. "A esta altura no importa tanto si en Santa Fe gana Cambiemos, el PRO, la UCR o el Frente Progresista. Lo que sirve es que los legisladores electos nos levanten la mano", sorprendió un diputado nacional macrista.

En ese punto, a la hora de confrontar el aluvión de pesos a Vidal, la CGT y las organizaciones sociales con las declaraciones del Dujovne prometiendo déficit fiscal, reducción de los costos laborales y baja del gasto público, hace falta recordar lo que Néstor Kirchner les decía a algunos interlocutores: "No escuchen lo que digo, miren lo que hago".

Y esto recién empieza.