Bronca de los taxistas por trabajar los feriados "sin ser retribuidos como corresponde"

Taxistas expresaron su malestar en las redes sociales porque tienen que trabajar durante las fiestas. Lo hicieron a través de las redes sociales en víspera de la Nochebuena, una de las fechas en donde históricamente suelen presentarse problemas en este servicio.

El titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Boix, manifestó que muchos choferes "se sienten mal porque al cumplir con el servicio no se sienten retribuidos económicamente como corresponde".

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, el dirigente sindical fue consultado sobre el malestar de los choferes, que se expresó a través de las redes sociales, por tener que cumplir con el servicio público en estos feriados. "En el sindicato no hemos recepcionado ninguna queja formal, pero sabemos del malestar que está circulando. Reconocemos que muchos choferes tienen que salir a trabajar y no son retribuidos económicamente como corresponde", dijo Boix.

"No nos olvidemos que muchos empleadores no pagan aguinaldos, no pagan bono solidarios como el que autorizó el gobierno. Todo eso hace que la gente se revele y no quiera salir a trabajar. Aclaro que ningún chofer se acercó al sindicato a hacer un planteo, pero sí sabemos de este rumor que están dando vuelta porque muchos empleadores incumplen con sus obligaciones", agregó Boix.