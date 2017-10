Brian Sarmiento agita las redes sociales con el baile de su mamá al ritmo de "Tamo Activo"

Brian Sarmiento recibió la visita de su mamá, que no vive en Rosario, y fiel a su estilo lo vivió a pleno, la llevó al entrenamiento de Newell's , a comer y hasta bailó su hit "Tamo Activo". Y compartió todo a través de Instagram

El volante ofensivo abrazó a su mamá ayer en el césped de Bella Vista donde iba con su familia cuando era pequeño a espiar a los jugadores de la primera leprosa. Ahora quiso compartir con ella este momento especial en el que viste la camiseta del club de sus amores.

Pero eso no fue todo, además fue a almorzar con ella a un restaurante de Puerto Norte y no faltó el momento del baile. La mamá no se quedó atrás y movió las caderas para bajar hasta el piso al ritmo del famoso "Tamo Activo".