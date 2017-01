Brancatelli y Vilouta se trenzaron en "intratables" por la reaparición de Randazzo

En el programa "Intratables" , los debates sobre temas de actualidad y política suelen ser muy acalorados. En esta oportunidad, Diego Brancatelli y Paulo Vilouta tuvieron un fuerte cruce cuando discutían sobre la reaparición mediática de Florencio Randazzo que dio una entrevista a la revista Noticias y analizaban la derrota de Daniel Scioli en las últimas elecciones.

El puntapié inicial de la pelea comenzó cuando Brancatelli criticó con dureza a su compañero: "Paulo sabe muy poco de política". Su colega no se quedó callado y le contestó con ironía: "Estoy en presencia de Rosendo Fraga. Que vos hablés de política es un milagro de la vida". Luego, Vilouta lo acusó de haberse "dado vuelta" en la campaña presidencial: "Estabas atrás de Randazzo y te fuiste corriendo con Scioli diciendo 'a ver si me quedo afuera', ridículo. El tren paró y se subió a la lancha en dos minutos".

El debate fue subiendo de tono y Diego siguió con los reproches en contra de su compañero, a tal punto que lo trató de "burro": "Me expresé mal, sabe muy poco de militancia. Vos nunca militaste. Sabés muy poco de fidelidad y de construcción política. Nunca te la jugaste por nada. No te pongas nervioso... No aprendés más. O sos necio o sos burro".

Paulo le contestó enojado al panelista: "Tu militancia no es el mejor ejemplo. No me nombres. Vos apoyabas a Randazzo, Diego. Mirá los tapes del programa. Te fuiste a los dos minutos con Scioli y no lo bancabas. Estabas con uno y saltaste con el otro".