Brad Pitt, Robert Zemeckis y Edward Norton en los estrenos de la semana

"Aliados", un juego de espías en la guerra

Calificación: ***. Intérpretes: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris y Simon McBurney. Dirección: Robert Zemeckis. Género: Thriller. Salas: Monumental, Showcase, Hoyts y Village.

En plena Segunda Guerra Mundial, dos espías son enviados a Marruecos con la misión suicida de matar al embajador alemán. El (Brad Pitt) es un oficial canadiense que trabaja para el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea británica, y ella (Marion Cotillard) es una agente de la resistencia francesa. Los dos sobreviven a la misión y no sólo eso: se enamoran, se casan y tienen una hija. Pero después de un año la pareja se pone a prueba: las autoridades británicas creen que ella se hace pasar por otra persona y que es una espía alemana. "Aliados" remite superficialmente a clásicos como "Casablanca" y los libros de John Le Carré. Robert Zemeckis ("Volver al futuro", "Forrest Gump", "Náufrago") sabe cómo entretener y cómo contar una historia, pero el realismo no es lo suyo, claro, y está marcado por vicios hollywoodenses. En ese contexto, no es extraño ver en "Aliados" situaciones inverosímiles como Brad Pitt jugando al héroe solitario delante de torpes nazis. Sin embargo, si vamos a analizar el nudo central de la narración, hay que reconocer que la película logra mantener la tensión mediante pequeños giros, sin grandes sobresaltos ni golpes bajos, y sus personajes nunca se desdibujan. También se agradece que no haya vueltas de tuerca sobre el final y que se mantenga el estilo clásico. La presencia de Marion Cotillard es otro punto alto de la película. Brad Pitt, en cambio, sólo termina siendo una discreta compañía.

Por Carolina Taffoni





"Belleza inesperada", el arte del duelo

Calificación: ***. Intérpretes: Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren, Edward Norton. Dirección: David Frankel. Género: Drama. Salas: Del Centro, Hoyts, Monumental, Showcase y Village.

¿Qué pasaría si pudiéramos hablar con la muerte? ¿La insultaríamos? ¿Y si nos encontraríamos con el tiempo? ¿Le agradeceríamos por ser un regalo o una condena? ¿Y si estuviéramos sentados cara a cara con el amor? ¿Le leeríamos una libro de quejas, no? Howard pudo hacerlo. El protagonista de esta película, interpretado por Will Smith, se encuentra en una profunda depresión porque su hija, de apenas seis años, acaba de morir a causa del cáncer. Por lo que sus socios (Kate Winslet, Edward Norton y Michael Peña) intentan ayudarlo con una extraña idea: contratar a tres actores para que interpreten a tres cosas abstractas a las que este hombre en pleno duelo les escribe cartas. Ellos son la muerte, interpretada por la extraordinaria Helen Mirren, el amor, a cargo de Keira Knightley, y el tiempo, encarnado por Jacob Latimore. La interpretación de Smith está un poco deslucida, dejando en claro que sus mejores interpretaciones están ligadas al humor. En ese sentido, este drama ambientado con el espíritu navideño neoyorquino sobre las enfermedades terminales y el duelo, pretende ser demasiado efectista con cada frase, y eso, aunque por momentos logra empatía con el espectador hasta llevarlo a las lágrimas, termina restando y dando lugar a un relato demasiado trillado.

Por Luciana Boglioli





"Invasión zombie", ahí viene la plaga

Calificación: ***. Intérpretes: Yoo Gong, Soo-an Kim, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma, Woo-sik Choi y Eui-sung Kim. Dirección: Sang-ho Yeon. Género: terror. Salas: Hoyts, Monumental, Showcase y Village.

Los zombies son una plaga. Y ahora llegan desde Corea del Sur. “Invasión Zombie” no difiere mucho de otras propuestas posapocalípticas en las que los muertos salen a devorar vivos. Sin embargo, a semejanza de uno de los referentes del género como George Romero, la sangre no es tan gratuita.

El director Sang-ho Yeon realizó un triple acercamiento al tema conocido de la plaga de comecerebros: su impacto en la ciudad, en un espacio acotado como un tren y en la relación entre los personajes. En eso radica la singularidad de esta película que fue presentada en el último Festival de Cannes y que ganó once premios internacionales.

Desde la primera escena queda claro que el virus ya está en la calle para luego delinear con diálogos breves el perfil de los protagonistas que viajan en un tren de alta velocidad: un ejecutivo solamente concentrado en su trabajo que casi ignora las necesidades de su pequeña hija, un matrimonio joven con la mujer embarazada, un equipo de béisbol, un linyera que viaja como polizón y dos amigas ancianas. Todo parece seguro, confortable y rutinario hasta que el horror irrumpe con furia en el tren y obliga a un grupo de extraños a intentar seguir vivos y ejercer la solidaridad o salvarse ellos mismos.

Por Rodolfo Bella