Bonfatti tomó distancia de una posible candidatura

El presidente de la Cámara baja provincial, Antonio Bonfatti, tomó distancia ayer de una posible postulación a diputado nacional para los comicios de medio mandato previstos para este año. "No me interesa ningún tipo de candidatura en términos personales", dijo el ex gobernador, al tiempo que descartó una eventual ruptura de la coalición gobernante en Santa Fe: "El Frente Progresista (FPCyS) goza de buena salud".

Acerca de una probable postulación a diputado nacional, el también titular del Partido Socialista (PS) a nivel nacional enfatizó: "No me interesa ningún tipo de candidatura en términos personales".

"Lo que pretendo, como presidente del socialismo, es que hablemos del país que queremos, de aquellos temas que nadie habla: las empresas, las pymes, los comerciantes y los trabajadores", afirmó Bonfatti, en declaraciones a La Ocho.

Fue entonces cuando el legislador enfatizó: "Basta de hablar de candidaturas. Hablemos de propuestas concretas, después surgirán las postulaciones"-

Un día antes, el titular de la bancada socialista en la Cámara baja provincial, Rubén Galassi, había supeditado a una decisión partidaria la posible candidatura a diputado nacional del ex gobernador.

"Lo tiene que decidir el partido", dijo Galassi respecto de las chances de que el presidente de Diputados encabece la lista de aspirantes a la Cámara baja nacional.

Acerca de un eventual pedido partidario de cara a las elecciones, Bonfatti aclaró: "Falta mucho para los comicios. No cansemos a la gente con estas cosas, que son totalmente inconducentes".

La decisión

Paralelamente, y consultado sobre el futuro del FPCyS en función de la estrategia electoral del radicalismo santafesino (con referentes aliados al PRO a nivel nacional), Bonfatti advirtió que "en la provincia nadie manifestó su intención de abandonar el Frente Progresista".

"Hay un sector de la UCR que propicia un acercamiento a Cambiemos y otras vertientes que siguen manifestando su adhesión al FPCyS. En definitiva, si encaran un camino u el otro, es algo que tendrán que decidir los propios radicales", añadió el socialista.

En ese sentido, Bonfatti sentenció: "En Santa Fe seguimos gobernando y, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tratamos en forma conjunta los temas. Incluso, nos reunimos semanalmente. El Frente Progresista goza de buena salud".