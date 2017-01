Bonfatti reclamó el pago de la deuda a Santa Fe

La asistencia financiera del gobierno de Mauricio Macri a la provincia de Buenos Aires por $ 25 mil millones generó ayer una dura reacción del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti.

"El gobierno nacional destina $ 25 mil millones extra a Buenos Aires. Mientras, sigue sin pagar la deuda a Santa Fe por $ 40 mil millones", cuestionó el ex gobernador a través de Twitter. "Parece que los fondos están para unos y no para otros, depende el color político. Si este es el camino que elige Macri, se equivoca", enfatizó y le reclamó: "Señor presidente no se confunda, todos somos argentinos, defienda la legalidad, la Constitución, cumpla con lo que ha marcado la Corte Suprema, y haga honor a la deuda que tiene con la provincia de Santa Fe".

En tanto, la diputada nacional Alicia Ciciliani se sumó al coro de rechazos a la medida: "La Nación debe mirar integralmente al país. Transferencia discrecional a Buenos Aires por afinidad política en un año electoral. ¿Cuándo a Santa Fe los 40 mil millones (de deuda)?", disparó la legisladora, también en Twitter.