Bonadio clausuró la etapa de investigación por la causa de dólar futuro y acelera el juicio

El juez federal Claudio Bonadio clausuró ayer la investigación en la causa denominada "dólar futuro", en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández, y le envió el expediente al fiscal Eduardo Taiano para que proponga la elevación a juicio oral y público.

El trámite, de todos modos, podría sufrir demoras, pues varios de los imputados presentaron la semana pasada un recurso de apelación contra sus procesamientos, que aún está pendiente de resolución por la Cámara Federal de Casación Penal.

En paralelo, la causa conocida como la "contradenuncia del dólar futuro" abierta por diputados kirchneristas tuvo ayer un avance cuando el fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, declaren como testigos.

Di Lello le solicitó al juez Sergio Torres que llame como testigos a Prat Gay, Marcos Peña, al senador del PRO Federico Pinedo y al diputado de la UCR Mario Negri, estos dos últimos los denunciantes de Cristina Fernández.

Además, el fiscal reclamó también que el Banco Central detalle quienes fueron las personas físicas y jurídicas que hicieron operaciones con dólar futuro entre octubre y diciembre de 2015.

Agotado

En el marco de la causa original que tenía procesada a la ex presidenta, Bonadio consideró que la etapa de instrucción de la causa está agotada, y en consecuencia, después de que los procesamientos dictados por él fueran confirmados por la Cámara Federal, consideró que el expediente está en condiciones de pasar a la etapa de debate.

La ex presidenta y el ex ministro de Economía Axel Kicillof no apelaron sus procesamientos y proclamaron su intención de que la causa pasara rápidamente a la etapa de debate. Pero Alejandro Vanoli, Miguel Angel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami, sí lo apelaron y sus recursos pasaron a estudio de la Casación, el máximo tribunal penal.

Bonadio le envió el expediente al fiscal Taiano para que formule el requerimiento de elevación a juicio, y lo propio hará luego con cada uno de los imputados. En esta instancia las partes pueden oponerse al pase a la etapa oral e incluso pedir el sobreseimiento de los imputados.

La ex presidenta Fernández fue procesada por "administración infiel en perjuicio de la administración pública" por el juez, quien acusó a la ex mandataria de haber aprobado una operatoria que habría significado "una pérdida de 17.000 millones de dólares" al Banco Central (BCRA).

"Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de u$s 5.000 millones a u$s 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo Bonadio en su fallo.