Boca no se resigna y Guillermo Barros Schelotto reconoció que llamó a Montoya

Primero fue Marcelo Gallardo el que intentó seducir a Walter Montoya , el volante de Central que es la figura del mercado de pases de este verano. Y ahora fue Guillermo Barros Schelotto, el DT de Boca, el que se metió en la conversación para tratra de contar con el volante canalla. "Cuando está la posibilidad de venir a Boca uno no tiene que convencer a nadie", advirtió el Mellizo.

"Lo de Montoya es una negociación de la que se encargan los dirigentes, nosotros no trabajamos pensando en eso, es un jugador que me interesa, no es relevante si hablé con él. Lo importante, si lo tenés, es hacerlo jugar bien", sentenció el DT xeneize, que agregó: "No soy ni optimista ni negativo, es una negociación, están hablando, hay cosas que escapan de Boca, en el medio lo que uno puede aportar es muy poco. Hablé con Montoya pero no es relevante. Cuando está la posibilidad de venir a Boca uno no tiene que convencer a nadie", sentenció.

El técnico de Boca habló tras la práctica del equipo en Mar del Plata, donde mañana enfrentará a San Lorenzo, y dio pautas del equipo que se viene, además de que refrendó la decisión de que Ricardo Centurión juegue con la 10 que dejó Carlos Tevez: "Tiene las ganas y la actitud para llevarla", dijo.

El Mellizo tambien dejó otras definiciones:

"Nosotros necesitamos un arquero y alguien en la posición de generador de juego para seguir sosteniendo la pelea interna que hay en el plantel, en la discusión por el puesto de cada uno. Después del partido de la semifinal de Copa Libertadores armamos un plantel para un año: se fueron dos y necesitamos dos".

"En el puesto de arquero necesitamos alguien de experiencia que le sepa enseñar a Werner de los errores o los aciertos que va teniendo en los partidos".

"Andújar está muy agradecido a Estudiantes pero también sabe lo que es y lo que le puede dar Boca pero no quiere quedar en medio de disputas".

"Lo de Andújar está terminado porque Estudiantes no lo quiere vender".