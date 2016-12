Boasso dijo que en los estacionamientos "se debe pagar por el tiempo real de uso"

un proyecto para fraccionar por minuto la tarifa del estacionamiento. El edil de la Unión Cívica Radical Jorge Boasso señaló que "se debe pagar por el tiempo real de uso" y resaltó que los concejales tuvieron una reunión con los representantes de la cámara que agrupa a los garagistas quienes "no manifestaron una oposición tajante al proyecto". El Concejo Municipal avanza en la aprobación de. El edil de la Unión Cívica Radical Jorge Boasso señaló que "se debe pagar por el tiempo real de uso" y resaltó que los concejales tuvieron una reunión con los representantes de la cámara que agrupa a los garagistas quienes "no manifestaron una oposición tajante al proyecto".

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, el legislador radical remarcó que "lo justo, lo correcto, es que uno abone el tiempo real de uso. Es razonable, y tiene que ver con lo jurídico, pagar por lo que uno compra o utiliza. Quien deja el auto en el garaje diez minutos, tiene que pagar por ese tiempo. Si lo deja una hora y cinco minutos, sea una hora y cinco minutos".

Boasso sostuvo que "en un muchos países europeos y aquí en muchas ciudades argentinas hay proyectos para que el estacionamiento se pague por minutos. Recibimos en la comisión de Gobierno del Concejo a los representantes de Cesgar (Cámara de Estaciones de Servicio, Garajes y Afines de Rosario). Sinceramente fue un encuentro muy bueno, con mucha altura. Los referentes de la cámara yo no diría que manifestaron una oposición tajante. No hay muchos argumentos para decir por qué no exigir lo que uno utiliza. Cuando uno deja el auto en un espacio, debe pagar por el tiempo que ocupa ese espacio".