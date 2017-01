Beto Casella habló sobre la salida de Connie Ansaldi de "Bendita" antes de que la panelista debutara

El conductor del ciclo "Bendita", Beto Casella, salió a hacer declaraciones luego de conocerse la noticia de que Connie Ansaldi no iba a estar en ese envío, información que le fue confirmada a la panelista apenas horas antes de su debut.

Según declaraciones a Ciduad.com, Casella señaló que "lo de Connie me agarró muy lejos y de vacaciones, por tanto no tengo la perspectiva para ser justo y objetivo. Cuando es así, decido confiar a muerte en mis compañeros. También porque, por otra parte, se me hace pesado y delicado tener que decidir por la suerte laboral de personas, las conozca o no".

Acerca del motivo de la intempestiva decisión de la producción, comentó: "Es probable que se mezcle algo del tema de redes sociales, no lo aseguro. Y también, por qué no, se puede solucionar en el futuro. Insisto, suelo comprometerme en casos así, pero estoy afuera de este tema".

"Yo ya no sé qué hacer en este país con lo garca que es la gente con su palabra para con el trabajo ajeno. Me desespera. Que me sustraiga un alien", escribió Connie Ansaldi el lunes 2 de enero, tres horas antes de su debut en Bendita, que se frustró a último momento.